Агент Шапи: «В «Гиресунспоре» он покажет сильные качества и попадeт в сборную России»

Со слов хачика в Краснодаре не благоприятная психологическая обстановка, культивируется не атакующий футбол.
На месте Магомеда отказался бы от этого горе агента. Своим трёпом агент если не сломал, то сильно подмочил карьере Сулейманова.
Вадим Оганян, агент нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, считает, что в «Гиресунспоре» его клиент сможет перезапустить карьеру.
– Почему аренда в клубе «Гиресунспор» – это хорошо для Сулейманова?
– Я считаю, что здесь совокупность факторов. Первое – это атакующий футбол, второе – это смена обстановки и третье – это психологическая разгрузка.
Люди, которые следили за его карьерой, понимают, что она складывается очень хаотично. Одним словом – «американские горки».
Поэтому переход в сильный иностранный чемпионат – это большой плюс для его карьеры. Уверен, что в этом сезоне Шапи покажет свои самые сильные качества и попадeт в сборную России.