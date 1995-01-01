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    Агент Шапи: «В «Гиресунспоре» он покажет сильные качества и попадeт в сборную России»

    Вадим Оганян, агент нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, считает, что в «Гиресунспоре» его клиент сможет перезапустить карьеру.

    – Почему аренда в клубе «Гиресунспор» – это хорошо для Сулейманова?

    – Я считаю, что здесь совокупность факторов. Первое – это атакующий футбол, второе – это смена обстановки и третье – это психологическая разгрузка.

    Люди, которые следили за его карьерой, понимают, что она складывается очень хаотично. Одним словом – «американские горки».

    Поэтому переход в сильный иностранный чемпионат – это большой плюс для его карьеры. Уверен, что в этом сезоне Шапи покажет свои самые сильные качества и попадeт в сборную России.

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • Турецкий клуб арендовал его до конца сезона-2021/22.
    • «Гиресунспор» занимает последнее место в таблице Суперлиги.
    • Перед уходом форвард продлил контракт с краснодарцами до 2024 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +11844

      ilichkadr 4 минуты назад

      Со слов хачика в Краснодаре не благоприятная психологическая обстановка, культивируется не атакующий футбол.
      На месте Магомеда отказался бы от этого горе агента. Своим трёпом агент если не сломал, то сильно подмочил карьере Сулейманова.

      0
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      Рейтинг: +11619

      Hektor 84 38 минут назад

      Ну ну! Попадет из последней команды чемпионата Турции))) агент сказочный долбоящер

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8053

      САДЫЧОК 1 час назад

      Его минус-он ленивый !

      1
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      Рейтинг: +3420

      FENIX-SL 1 час назад

      ну конечно
      НИКАКИХ БРАЗИЛЬЦЕВ В СБОРНОЙ!!!!

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      Рейтинг: +1214

      vmonomah17 > FENIX-SL 38 минут назад

      Лучше бразильцы, чем чурки

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