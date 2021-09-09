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  • Агент Шапи: «В «Гиресунспоре» он покажет сильные качества и попадeт в сборную России»

Агент Шапи: «В «Гиресунспоре» он покажет сильные качества и попадeт в сборную России»

9 сентября 2021, 07:50
13

Вадим Оганян, агент нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, считает, что в «Гиресунспоре» его клиент сможет перезапустить карьеру.

– Почему аренда в клубе «Гиресунспор» – это хорошо для Сулейманова?

– Я считаю, что здесь совокупность факторов. Первое – это атакующий футбол, второе – это смена обстановки и третье – это психологическая разгрузка.

Люди, которые следили за его карьерой, понимают, что она складывается очень хаотично. Одним словом – «американские горки».

Поэтому переход в сильный иностранный чемпионат – это большой плюс для его карьеры. Уверен, что в этом сезоне Шапи покажет свои самые сильные качества и попадeт в сборную России.

  • Шапи – воспитанник «Краснодара».
  • Турецкий клуб арендовал его до конца сезона-2021/22.
  • «Гиресунспор» занимает последнее место в таблице Суперлиги.
  • Перед уходом форвард продлил контракт с краснодарцами до 2024 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Краснодар Гиресунспор Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (13)
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САДЫЧОК
1631163440
Его минус-он ленивый !
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Hektor 84
1631167216
Ну ну! Попадет из последней команды чемпионата Турции))) агент сказочный долбоящер
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ilichkadr
1631169304
Со слов хачика в Краснодаре не благоприятная психологическая обстановка, культивируется не атакующий футбол. На месте Магомеда отказался бы от этого горе агента. Своим трёпом агент если не сломал, то сильно подмочил карьере Сулейманова.
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Garrincha58
1631173423
рассмешил
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Январь 59
1631176953
А кто мешал в Краснодаре раскрыть в полной мере свои способности. Начинал то он здорово, а как дошло дело до переподписания контракта, так вместе с братом-Игнатом и начали выпендриваться. Посмотрите на Сафонова, без вставания в позу и в основе , и в сборную привлекался. Теперь нужно начинать сначала, без выпендрежа, без условий контракта. Если сможет вытащить команду аутсайдер, из зоны вылета, подтянет до 7-9 места, так его и Бешикташ и Галатасарай увидят и предложат хороший контракт.
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portero
1631187228
Не факт что всё будет так красиво может и совсем затухнуть, но шанец проявить себя очень хороший дан Шапи...
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zigbert
1631193621
Конечно смена обстановки может повлиять положительно на игрока. Хорошо если так и случится на самом деле.
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Йост
1631208570
Он переписанный футболист, отсюда и не дотягивает даже до среднего уровня...
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R-W_warrior
1633981093
Пальцем в зад себе он попадёт,а не в сборную
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