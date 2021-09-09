Агент Шапи: «В «Гиресунспоре» он покажет сильные качества и попадeт в сборную России»

Вадим Оганян, агент нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова, считает, что в «Гиресунспоре» его клиент сможет перезапустить карьеру.

– Почему аренда в клубе «Гиресунспор» – это хорошо для Сулейманова?

– Я считаю, что здесь совокупность факторов. Первое – это атакующий футбол, второе – это смена обстановки и третье – это психологическая разгрузка.

Люди, которые следили за его карьерой, понимают, что она складывается очень хаотично. Одним словом – «американские горки».

Поэтому переход в сильный иностранный чемпионат – это большой плюс для его карьеры. Уверен, что в этом сезоне Шапи покажет свои самые сильные качества и попадeт в сборную России.