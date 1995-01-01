«Чемпионат»: Шапи продлил контракт с «Краснодаром» до 2024 года перед уходом в аренду

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил контракт с клубом.

По информации «Чемпионата», стороны заключили новое соглашение до 2024 года. Ожидается, что сегодня решится вопрос об аренде Шапи в другой клуб.

Ранее «СЭ» сообщал, что 21-летний футболист присоединится к аутсайдеру турецкого чемпионата «Гиресунспору».