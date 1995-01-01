«Чемпионат»: Шапи продлил контракт с «Краснодаром» до 2024 года перед уходом в аренду

Интересно , а кто сливал что Шапи в Турцию едит ?
Ну просто ******.
Походу для Бомбардира специальные "сливы" подготавливают...
Ребята вы ДНо....
нет...
ДНИЩЕ !!!
Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил контракт с клубом.
По информации «Чемпионата», стороны заключили новое соглашение до 2024 года. Ожидается, что сегодня решится вопрос об аренде Шапи в другой клуб.
Ранее «СЭ» сообщал, что 21-летний футболист присоединится к аутсайдеру турецкого чемпионата «Гиресунспору».
- Шапи – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он провел 4 матча.
- «Гиресунспор» занимает последнее место в таблице Суперлиги.
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