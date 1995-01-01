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    «Чемпионат»: Шапи продлил контракт с «Краснодаром» до 2024 года перед уходом в аренду

    Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продлил контракт с клубом.

    По информации «Чемпионата», стороны заключили новое соглашение до 2024 года. Ожидается, что сегодня решится вопрос об аренде Шапи в другой клуб.

    Ранее «СЭ» сообщал, что 21-летний футболист присоединится к аутсайдеру турецкого чемпионата «Гиресунспору».

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он провел 4 матча.
    • «Гиресунспор» занимает последнее место в таблице Суперлиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии4
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      Рейтинг: +7590

      Alekxei Z. 22 минуты назад

      Интересно , а кто сливал что Шапи в Турцию едит ?
      Ну просто ******.
      Походу для Бомбардира специальные "сливы" подготавливают...
      Ребята вы ДНо....
      нет...
      ДНИЩЕ !!!

      0
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      Рейтинг: +12745

      Skull_Boy 1 час назад

      21 год, а толку уже нет и пусть скажет спасибо лимиту, а так давно бы играл в ФНЛ-2, а может и ФНЛ-3

      0
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      Рейтинг: +1206

      vmonomah17 1 час назад

      Еще один Давыдов - начал за здравие, закончил за упокой.
      Из академии Краснодара пока только жадные и ленивые выпускались.

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      Рейтинг: +51405

      portero 1 час назад

      Дают шанс Шапи...

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