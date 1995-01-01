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    «СЭ»: Шапи перейдет в «Гиресунспор». Команда идет последней в чемпионате Турции

    Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру за пределами России.

    По информации «СЭ», 21-летний футболист присоединится на правах аренды к аутсайдеру турецкого чемпионата «Гиресунспору».

    Соглашение между клубами рассчитано до завершения текущего сезона.

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он провел 4 матча.
    • Следующим летом форвард может стать свободным агентом.
    • «Гиресунспор» занимает последнее место в таблице Суперлиги.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии17
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      Рейтинг: +126

      Фантомас 67 5 минут назад

      "Не нужен нам берег турецкий, чужая земля не нужна". Видна "забота" РФС о своих молодых дарованиях. Один в "Рубине" захирел, другой выбрал хоть что-нибудь, лишь бы не Россия. Ну может хоть там будет играть, хотя и там нужно будет выдержать конкуренцию.

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      Рейтинг: +630

      mama1991 23 минуты назад

      турецкая лига в плане футбола тоже расп и з д я йская, странный выбор... хотя будет как дома. лучше в середняка голландии или бельгии.

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      Рейтинг: +338

      Sancho010365 29 минут назад

      Действительно, может лучше в Ахмат уйти, всё равно должна же быть какая-то гордость у пацанов кубанских. А если у Шапи получиться в Ахмате или другой команде, то возможно будет ещё один кивок в сторону Краснодара, что что-то там не хорошо у них в структуре.

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      Рейтинг: +89203

      zigbert 39 минут назад

      Может смена обстановки повлияет на Шапи в лучшую сторону?

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      Рейтинг: +20826

      slavutiq70 1 час назад

      Вот так у нас и происходит сверкнут в 17 лет . а дальше всё хуже и хуже ....звездуху ловят и пипец ...а у Шапи конкретно всегда с физикой были проблемы игрок 30 минут не более ...в чём дело непонятно либо лень . либо здоровье ...

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      Рейтинг: +1473

      R_a_i_n 1 час назад

      Знаменитая Краснодарская молодежь, как и всего нашего чемпионата.

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      Рейтинг: +3284

      Oldtrafford83 1 час назад

      Зато отдохнет в Турции, найдет куда ЗП потратить))

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      Рейтинг: +51395

      portero 1 час назад

      Шанец для Шапи проявить себя в Турции....

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      Рейтинг: +7588

      Alekxei Z. 1 час назад

      Странно , что никому в РПЛ не пригодился ?
      Какое-то извращение, что последняя команда Турции привлекательнее наших 8-16 ??? Умом российский футбол не понять.

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      Рейтинг: +9476

      Вомбат > Alekxei Z. 1 час назад

      Несколько команд хотели его арендовать: Ахмат, Нижний Новгород, Сочи. Но он всем отказал. И конечно не слабая команда его привлекла. Просто человек захотел пожить там. Я думаю, что как перспективный игрок он уже в прошлом.

      4
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      Рейтинг: +608

      Rabinovi_ch 1 час назад

      Дитя лимита.

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