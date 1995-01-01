«СЭ»: Шапи перейдет в «Гиресунспор». Команда идет последней в чемпионате Турции

"Не нужен нам берег турецкий, чужая земля не нужна". Видна "забота" РФС о своих молодых дарованиях. Один в "Рубине" захирел, другой выбрал хоть что-нибудь, лишь бы не Россия. Ну может хоть там будет играть, хотя и там нужно будет выдержать конкуренцию.
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов продолжит карьеру за пределами России.
По информации «СЭ», 21-летний футболист присоединится на правах аренды к аутсайдеру турецкого чемпионата «Гиресунспору».
Соглашение между клубами рассчитано до завершения текущего сезона.
- Шапи – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он провел 4 матча.
- Следующим летом форвард может стать свободным агентом.
- «Гиресунспор» занимает последнее место в таблице Суперлиги.