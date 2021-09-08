ФИФА удовлетворила просьбу CBF и запретила 8 бразильцам из 5 клубов АПЛ играть в течение 5 дней

ФИФА запретила нескольким клубам АПЛ выпускать на поле бразильских игроков в течение пяти дней по просьбе Бразильской конфедерации футбола (CBF).
Клубы были наказаны из-за отказа отпускать бразильских игроков в сборную. Под запрет попали 8 игроков из 5 клубов АПЛ – «Челси», «Ливерпуля», «Ман Сити», «МЮ» и «Лидса».
В матче «Лидс» – «Ливерпуль» не сыграют Фабиньо, Алисон, Роберто Фирмино и Рафинья. Игру с «Ньюкаслом» пропустит полузащитник «МЮ» Фред, защитник «Челси» Тиаго Силва не сыграет с «Астон Виллой», а Габриэль Жезус и Эдерсон пропустят матч «Лестер» – «Манчестер Сити».
- Ранее сообщалось, что ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси».
- Игроки были вызваны в сборную Бразилии, но «Зенит» отозвал их обратно.
- В клубе опасались, что из-за карантинных ограничений они не смогут сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов.
Источник: The Times