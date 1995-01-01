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    ФИФА удовлетворила просьбу CBF и запретила 8 бразильцам из 5 клубов АПЛ играть в течение 5 дней

    ФИФА запретила нескольким клубам АПЛ выпускать на поле бразильских игроков в течение пяти дней по просьбе Бразильской конфедерации футбола (CBF).

    Клубы были наказаны из-за отказа отпускать бразильских игроков в сборную. Под запрет попали 8 игроков из 5 клубов АПЛ – «Челси», «Ливерпуля», «Ман Сити», «МЮ» и «Лидса».

    В матче «Лидс» – «Ливерпуль» не сыграют Фабиньо, Алисон, Роберто Фирмино и Рафинья. Игру с «Ньюкаслом» пропустит полузащитник «МЮ» Фред, защитник «Челси» Тиаго Силва не сыграет с «Астон Виллой», а Габриэль Жезус и Эдерсон пропустят матч «Лестер» – «Манчестер Сити».

    • Ранее сообщалось, что ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси».
    • Игроки были вызваны в сборную Бразилии, но «Зенит» отозвал их обратно.
    • В клубе опасались, что из-за карантинных ограничений они не смогут сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 14:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9126

      Cleaner 1 минуту назад

      А за срыв игры Бразилия - Аргентина ФИФА никого наказать не хочет??? Ту же Бразильскую конфедерацию футбола за это дисквалифицировать нужно. Бред...(

      0
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      Рейтинг: +236

      lipatov32 7 минут назад

      Епанутые!!!Бразильская конфедерация! И кому от этого хуже? Игрокам и чемпионату! На месте игроков, забил бы на сборую, на 5 матчей!!! Чушь!!!

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      Рейтинг: +4194

      TOMSON 14 минут назад

      Какое отношение ФИФА имеет к европейским чемпионатам? Дисквалифицируйте на игры сборных при чем тут турниры под эгидой УЕФА...

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      Рейтинг: +2191

      Spirit_78 29 минут назад

      Что происходит? Совсем уже ополоумели?

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