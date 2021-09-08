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  • ФИФА удовлетворила просьбу CBF и запретила 8 бразильцам из 5 клубов АПЛ играть в течение 5 дней

ФИФА удовлетворила просьбу CBF и запретила 8 бразильцам из 5 клубов АПЛ играть в течение 5 дней

8 сентября 2021, 14:59
17

ФИФА запретила нескольким клубам АПЛ выпускать на поле бразильских игроков в течение пяти дней по просьбе Бразильской конфедерации футбола (CBF).

Клубы были наказаны из-за отказа отпускать бразильских игроков в сборную. Под запрет попали 8 игроков из 5 клубов АПЛ – «Челси», «Ливерпуля», «Ман Сити», «МЮ» и «Лидса».

В матче «Лидс» – «Ливерпуль» не сыграют Фабиньо, Алисон, Роберто Фирмино и Рафинья. Игру с «Ньюкаслом» пропустит полузащитник «МЮ» Фред, защитник «Челси» Тиаго Силва не сыграет с «Астон Виллой», а Габриэль Жезус и Эдерсон пропустят матч «Лестер» – «Манчестер Сити».

  • Ранее сообщалось, что ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси».
  • Игроки были вызваны в сборную Бразилии, но «Зенит» отозвал их обратно.
  • В клубе опасались, что из-за карантинных ограничений они не смогут сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов.

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Лидс Челси Бразилия Силва Тиаго Фирмино Роберто Фабиньо Фред Эдерсон Алиссон Жезус Габриэл Рафинья
Комментарии (17)
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Spirit_78
1631104888
Что происходит? Совсем уже ополоумели?
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lipatov32
1631106203
Епанутые!!!Бразильская конфедерация! И кому от этого хуже? Игрокам и чемпионату! На месте игроков, забил бы на сборую, на 5 матчей!!! Чушь!!!
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Enter2006
1631108528
А не только мне кажется, что этой короной прикрываются уже все и вся для своих низменных целей? Т.е. коронавирус уже страшен не тем что распространяется, а тем что под его предлогом вакханалия какая-то от чинуш по всему миру, в т.ч. и у нас в России тоже ярко выраженно.
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Artemka444
1631109076
маразматики одни кругом!!!!
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lexxei4
1631110336
Не понятно. Им на 1 тур чемпионата, а Зениту еще и лч захватили
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paracetamol
1631110344
Бардак! Столько денег вбухано, а играть нельзя.
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alp
1631111416
двойные стандарты - ангичанам штраф на 1 игру в местном чемпионате, а россиянам 2 игры, одна из которых в лч. нас е%$т а мы крепчаем
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сутулая собака и лисы
1631114230
допустим я игрок сборной Бразилии и хочу поехать на матч. -> клуб не позволяет мне уехать. -> FIFA запрещает так же играть за свою команды. что, твою мать, там у них происходит.
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Garrincha58
1631115290
Инфантин двуличная личность сюда приезжает поёт так, а потом готов любому у нас сделать пакость большую чем другим
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житель СПб
1631198551
ФИФА должна была бы учесть особенность нынешней ситуации и интересы клубов - которые не развлекаются, а зарабатывают деньги, а их игроки - профессионалы. а не любители. Неслучайно по некоторым видам спорта на соревнования не допускаются профессионалы, а только любители (условные). Ведь понятно, что блокирование сборных было вызвано не глупым упрямством, а реальной угрозой недопуска игроков к важным коммерческим матчам. Последствием этого решения ФИФА могут быть иски к ней в суды от акционеров клубов - которые потеряют деньги. Вообще, вопрос серьезный.
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