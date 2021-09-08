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  • «Р-Спорт»: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси»

«Р-Спорт»: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси»

8 сентября 2021, 12:52
43

ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах. Они пропустят матчи с «Ахматом» (11 сентября) и «Челси» (14 сентября).

«Малком и Клаудиньо не смогут играть за «Зенит» до 14 сентября из-за санкций ФИФА, сюда входит и игра с «Челси».

Клуб и РФС уже проинформированы, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии», – сообщил источник «Р-Спорта», знакомый с ситуацией.

  • Игроки были вызваны в сборную Бразилии, но «Зенит» отозвал их обратно.
  • В клубе опасались, что из-за карантинных ограничений они не смогут сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов.

CBF подала жалобу на «Зенит» в ФИФА. В Бразилии ждут, что Малком и Клаудиньо пропустят матчи с «Ахматом» и «Челси»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Ахмат Челси Малком Клаудиньо
Комментарии (43)
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R_a_i_n
1631095343
Это бомжам не в России регламенты под себя менять.
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portero
1631095353
Надо им совсем запретить играть.... писец какой-то одни мудаки кругом, с какого перепугу лезут наш чемпионат??? И в ЛЧ.
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Rabinovi_ch
1631095355
Т.е, если бы они сыграли в Бразилии и они бы не сыграли с Челси, тогда всё нормально. А если им не позволили сыграть в Бразилии, тогда тоже играть нельзя с Челси... Там люди в ФИФА болеют?
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vladimir-7
1631095680
Опасения клуба оправдались и не из-за карантинных ограничений, а вот от ФИФА, собаки.
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САДЫЧОК
1631096363
Надо быть ТУПЫМ управленцем , чтобы Не понимать , что будут штрафные санкции за не допуск к играм сборной !
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серега кашин
1631097983
похоже зенит сам себя подставил
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slavа0508
1631098679
А что не понятно было . что будут санкции ??? Если каждый клуб начнёт хочу отпущу . хочу нет . то для чего тогда игры сборных ???
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ilichkadr
1631099426
Как-то странно получается. С одной стороны, ФИФА запретила бразильцам Малкому и Клаудиньо выступать за "Зенит" ДО 14 сентября . С другой, входит и игра с «Челси», КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ не ДО, А ПОСЛЕ. ДО это уже ПОСЛЕ или между ними!? Похоже, что-то курят.
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Форвард 79
1631110965
А почему тогда английские клубы не отпустили своих игроков в сборные южной америки? И как это понимать?
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paracetamol
1631111126
Бразильские рабовладельцы пожаловались рабовладельцами ФИФА. Те смогли отказать коллегам.
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