«Р-Спорт»: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси»

ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах. Они пропустят матчи с «Ахматом» (11 сентября) и «Челси» (14 сентября).

«Малком и Клаудиньо не смогут играть за «Зенит» до 14 сентября из-за санкций ФИФА, сюда входит и игра с «Челси».

Клуб и РФС уже проинформированы, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии», – сообщил источник «Р-Спорта», знакомый с ситуацией.

Игроки были вызваны в сборную Бразилии, но «Зенит» отозвал их обратно.

В клубе опасались, что из-за карантинных ограничений они не смогут сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов.

CBF подала жалобу на «Зенит» в ФИФА. В Бразилии ждут, что Малком и Клаудиньо пропустят матчи с «Ахматом» и «Челси»