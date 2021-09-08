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    «Р-Спорт»: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо сыграть с «Ахматом» и «Челси»

    ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за «Зенит» в ближайших матчах. Они пропустят матчи с «Ахматом» (11 сентября) и «Челси» (14 сентября).

    «Малком и Клаудиньо не смогут играть за «Зенит» до 14 сентября из-за санкций ФИФА, сюда входит и игра с «Челси».

    Клуб и РФС уже проинформированы, это последствие решения «Зенита» не отпускать игроков в сборную Бразилии», – сообщил источник «Р-Спорта», знакомый с ситуацией.

    • Игроки были вызваны в сборную Бразилии, но «Зенит» отозвал их обратно.
    • В клубе опасались, что из-за карантинных ограничений они не смогут сыграть с «Челси» в Лиге чемпионов.

    CBF подала жалобу на «Зенит» в ФИФА. В Бразилии ждут, что Малком и Клаудиньо пропустят матчи с «Ахматом» и «Челси»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии17
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      Рейтинг: +20886

      slavutiq70 2 минуты назад

      А что не понятно было . что будут санкции ??? Если каждый клуб начнёт хочу отпущу . хочу нет . то для чего тогда игры сборных ???

      0
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      Рейтинг: +6324

      серега кашин 14 минут назад

      похоже зенит сам себя подставил

      0
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      Рейтинг: +906

      Сергей Каспийский 25 минут назад

      ясное дело, фифа - политическая подстилка, сами принимать решения не способны. лишний раз для себя отмечаем, что американский фашизм подчинил себе половину мира. другое дело, нужно было вызвать этих бразильцев и сказать, что на тренировке вы получили травму и поэтому не поедете на игры. они бы сделали заявление об этом и вопросов никаких не было

      0
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      Рейтинг: +1728

      tarasofka 36 минут назад

      не забываем, что газпром спонсор фифа. ни на что не намекаю) короче, на челси допустят, скорее всего. иначе как-то дебилизм: игрокам можно играть с 15 числа, а матч с челси 14го, и наверняка в 10 вечера. то есть, игра закончится в полночь - и санкции будут сняты, ага. хотя в новости написано , что ДО 14го, а не ПО 14. вы там уж определитесь.

      2
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      Рейтинг: +7546

      "supermax" > tarasofka 12 минут назад

      Газпром : ну в этой ситуации мы просто наше это самое мы уже здесь наши полномочия все, окончены

      0
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      Рейтинг: +8046

      САДЫЧОК 41 минуту назад

      Надо быть ТУПЫМ управленцем , чтобы Не понимать , что будут штрафные санкции за не допуск к играм сборной !

      2
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      Рейтинг: +145

      Maga Ingush 50 минут назад

      Ну хоть отдохнут так, а то они все равно не сыграли бы против этих клубов, из-за карантина!

      1
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      Рейтинг: +145

      Maga Ingush 52 минуты назад

      Надо забастовку объявить всем клубам этим конечн...м фифашникам.

      0
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      Рейтинг: +20660

      vladimir-7 52 минуты назад

      Опасения клуба оправдались и не из-за карантинных ограничений,
      а вот от ФИФА, собаки.

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      Рейтинг: +14223

      Garrincha58 55 минут назад

      я давно говорил с этими бразилами одни заморочки то они травмируются то они вовремя не успевают возвращаться а теперь санкции кто бы сомневался что только есть повод так против русских сразу санкции достали уже санкционисты блин

      1
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    • ...
      Рейтинг: +613

      Rabinovi_ch 58 минут назад

      Т.е, если бы они сыграли в Бразилии и они бы не сыграли с Челси, тогда всё нормально.
      А если им не позволили сыграть в Бразилии, тогда тоже играть нельзя с Челси...

      Там люди в ФИФА болеют?

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