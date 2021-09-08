Семак не отпустил Сутормина из «Зенита» в «Динамо»

Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Сутормина, сообщил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не отпустил футболиста в «Динамо».

«Про ЦСКА мне ничего неизвестно. Не знаю, кто кому что предлагал. Знаю только, что Лешей интересовалось «Динамо». Но Сергей Богданович [Семак] его не отпустил. Это известно нам и игроку. Какие еще были варианты — мы не знаем», – сказал Клюев.