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Семак не отпустил Сутормина из «Зенита» в «Динамо»

8 сентября 2021, 14:38
13

Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Сутормина, сообщил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не отпустил футболиста в «Динамо».

«Про ЦСКА мне ничего неизвестно. Не знаю, кто кому что предлагал. Знаю только, что Лешей интересовалось «Динамо». Но Сергей Богданович [Семак] его не отпустил. Это известно нам и игроку. Какие еще были варианты — мы не знаем», – сказал Клюев.

  • Сутормин играет за «Зенит» с 2019 года.
  • В этом сезоне он провел 6 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Сутормин Алексей Семак Сергей
Комментарии (13)
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VGreen
1631101416
Его рыночная стоимость – 50 тысяч рублей
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Блямба
1631103303
Сутор-не фраер,сам мусарнуться не захотел.
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portero
1631105161
Семак что так может? Иногда кажется что его мнением не особо интересуются...
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Hektor 84
1631106642
Отпустить за 50000р?
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vladimir-7
1631109209
Теперь у Сутормина голова закружится от успехов в СМИ и Динамо приглашает и Зенит не отпускает, вот парень и зазвездится и пошло- поехало.
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paracetamol
1631110776
Правильно Семак сделал!
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Taps
1631119573
Напрасно не отпустил. Совершенно заурядный футболист.
Ответить
zigbert
1631175905
В Динамо не сидел бы в запасе.
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Мортус
1631184126
И почём нынче? Тыщ за 47 перешёл бы?
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