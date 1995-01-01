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    Семак не отпустил Сутормина из «Зенита» в «Динамо»

    Александр Клюев, агент полузащитника Алексея Сутормина, сообщил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак не отпустил футболиста в «Динамо».

    «Про ЦСКА мне ничего неизвестно. Не знаю, кто кому что предлагал. Знаю только, что Лешей интересовалось «Динамо». Но Сергей Богданович [Семак] его не отпустил. Это известно нам и игроку. Какие еще были варианты — мы не знаем», – сказал Клюев.

    • Сутормин играет за «Зенит» с 2019 года.
    • В этом сезоне он провел 6 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 1 ассист.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +11609

      Hektor 84 10 секунд назад

      Отпустить за 50000р?

      0
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      Рейтинг: +51433

      portero 24 минуты назад

      Семак что так может? Иногда кажется что его мнением не особо интересуются...

      0
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      Рейтинг: +206

      Блямба 55 минут назад

      Сутор-не фраер,сам мусарнуться не захотел.

      0
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      Рейтинг: +1635

      VGreen 1 час назад

      Его рыночная стоимость – 50 тысяч рублей

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