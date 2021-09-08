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  • «Чемпионат»: «Зенит» предлагал за Влашича 20 миллионов, Ерохина и еще одного россиянина

«Чемпионат»: «Зенит» предлагал за Влашича 20 миллионов, Ерохина и еще одного россиянина

8 сентября 2021, 13:57
18

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич этим летом мог перейти из ЦСКА в «Зенит».

По информации «Чемпионата», клуб из Санкт-Петербурга предлагал ЦСКА за Влашича 20 миллионов евро плюс Александра Ерохина и ещe одного российского футболиста. Инициатором переговоров стал столичный клуб.

Сообщается, что сделка сорвалась на финальной стадии.

  • В итоге Влашич ушел в «Вест Хэм». Сообщалось, что за него заплатят 30+8 миллионов евро.
  • Хавбек отыграл 3 сезона в составе ЦСКА.
  • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Вест Хэм Ерохин Александр Влашич Никола
Комментарии (18)
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MaxRnD
1631099580
предлагал 20 млн. + клуб Сочи
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vladimir-7
1631099773
Если верить цифрам, то сделка по Влашичу, просто, отличная, даже, учитывая нормальные отношения клубов, ЦСКА нецелесообразно было спортивному сопернику в лице Зенита, продавать ему своего игрока, да и сам Влашич с папаней, очень хотели в Европу, а не в РПЛ оставаться.
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qawzsexdr
1631102619
Кто такую хрень придумывает
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Hektor 84
1631106769
Бомжарне не удалось развести конюшню)))
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paracetamol
1631110486
Инициатором переговоров стал столичный клуб, а пишут, что Зенит предлагал. Чего же тогда не состоялась сделка?
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Иван Петров 1986
1631115509
И Ерохина в довесок.
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Вомбат
1631116463
Это же надо такой бред придумать! Паспортиста, и притом прямо сейчас абсолютно необходимого Зениту, в довесок за легионера. Вот так профессионалы на чемпионате.
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Taps
1631119626
Фейк голимый ...
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ilichkadr
1631132097
С одной стороны, " Инициатором переговоров стал столичный клуб". С другой, "клуб из Санкт-Петербурга предлагал ЦСКА за Влашича 20 миллионов евро плюс Александра Ерохина и ещe одного российского футболиста". Под российским футболистом видимо подразумевался Сутормин. Вопрос, по чьей вине сделка сорвалась? Ответ - по вине ЦСКА. 30 лямов Вест Хэма перевесили 20 лямов плюс 2 рос. футболиста за даром. Вывод: Гинеру нужны живые бабки здесь и сейчас, а лучше вчера.
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