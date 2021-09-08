«Чемпионат»: «Зенит» предлагал за Влашича 20 миллионов, Ерохина и еще одного россиянина

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич этим летом мог перейти из ЦСКА в «Зенит».

По информации «Чемпионата», клуб из Санкт-Петербурга предлагал ЦСКА за Влашича 20 миллионов евро плюс Александра Ерохина и ещe одного российского футболиста. Инициатором переговоров стал столичный клуб.

Сообщается, что сделка сорвалась на финальной стадии.