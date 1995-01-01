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    «Чемпионат»: «Зенит» предлагал за Влашича 20 миллионов, Ерохина и еще одного россиянина

    Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич этим летом мог перейти из ЦСКА в «Зенит».

    По информации «Чемпионата», клуб из Санкт-Петербурга предлагал ЦСКА за Влашича 20 миллионов евро плюс Александра Ерохина и ещe одного российского футболиста. Инициатором переговоров стал столичный клуб.

    Сообщается, что сделка сорвалась на финальной стадии.

    • В итоге Влашич ушел в «Вест Хэм». Сообщалось, что за него заплатят 30+8 миллионов евро.
    • Хавбек отыграл 3 сезона в составе ЦСКА.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +706

      qawzsexdr 1 час назад

      Кто такую хрень придумывает

      2
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    • ...
      Рейтинг: +20674

      vladimir-7 1 час назад

      Если верить цифрам, то сделка по Влашичу, просто, отличная, даже,
      учитывая нормальные отношения клубов, ЦСКА нецелесообразно было спортивному сопернику в лице Зенита, продавать ему своего игрока, да и сам Влашич с папаней, очень хотели в Европу, а не в РПЛ оставаться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46553

      MaxRnD 1 час назад

      предлагал 20 млн. + клуб Сочи

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20674

      vladimir-7 > MaxRnD 1 час назад

      ...не договорились, так как ЦСКА требовал весь город Сочи с клубом Сочи и вместе с Ротенбергом в придачу.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2857

      Dgad > vladimir-7 1 час назад

      С Борисом Ротенбергом, который в Локо "играет" незаменимый игрок)))

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