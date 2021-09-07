Роналду приступил к тренировкам в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сегодня утром приехал в тренировочный центр команды в Каррингтоне.
Там португалец встретился с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером, познакомился с новыми одноклубниками и приступил к занятиям.
- Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.
- Клуб заплатил за него «Ювентусу» 15 миллионов евро плюс 8 миллионов прописаны в сделке в виде бонусов.
- Стороны заключили контракт по схеме «2+1».
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Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»