Роналду приступил к тренировкам в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сегодня утром приехал в тренировочный центр команды в Каррингтоне.

Там португалец встретился с главным тренером Уле-Гуннаром Сульшером, познакомился с новыми одноклубниками и приступил к занятиям.

Роналду вернулся в «МЮ» спустя 12 лет.

Клуб заплатил за него «Ювентусу» 15 миллионов евро плюс 8 миллионов прописаны в сделке в виде бонусов.

Стороны заключили контракт по схеме «2+1».