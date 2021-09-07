Лунев: «Хотел остаться в «Зените», но со стороны клуба было не очень профессиональное отношение»

Вратарь «Байера» и сборной России Андрей Лунев назвал причины ухода из «Зенита».

— Почему не получилось продлить контракт с «Зенитом»?

— В первую очередь — желание прогрессировать и расти. Во вторую очередь — из-за отношения.

— Отношение к вам со стороны клуба?

— Да.

— А что с ним было не так?

— Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита». И не очень корректное. Но это уже в прошлом.

— Вы сами хотели остаться?

— В какой-то момент да. Но если честно, я уже давно рассматривал варианты продолжения карьеры в Европе. Понятно, что у меня были сложные периоды. Где-то травмы, где-то неудачные игры. Но я пересмотрел свое отношение. Понял, что есть моменты, которыми я недоволен.

Ну и вокруг меня появился определенный негативный фон, после которого я твердо решил, что уже не хочу оставаться.

— Помимо «Байера» были другие варианты — в Европе и в России?

— Россию вообще не рассматривал. «Зенит» лучшая команда России. Так что в другие российские клубы переходить желания не было. В Европе были разные варианты. У меня была возможность уехать еще зимой, но не получилось.

Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» этим летом в статусе свободного агента.

Он выступал за «Зенит» с 2017 года.

Лунев: «Перешел в «Байер», и тут мне предлагают вернуться в «Зенит». Как вы себе это представляете?»