Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Лунев: «Хотел остаться в «Зените», но со стороны клуба было не очень профессиональное отношение»

    Вратарь «Байера» и сборной России Андрей Лунев назвал причины ухода из «Зенита».

    — Почему не получилось продлить контракт с «Зенитом»?

    — В первую очередь — желание прогрессировать и расти. Во вторую очередь — из-за отношения.

    — Отношение к вам со стороны клуба?

    — Да.

    — А что с ним было не так?

    — Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита». И не очень корректное. Но это уже в прошлом.

    — Вы сами хотели остаться?

    — В какой-то момент да. Но если честно, я уже давно рассматривал варианты продолжения карьеры в Европе. Понятно, что у меня были сложные периоды. Где-то травмы, где-то неудачные игры. Но я пересмотрел свое отношение. Понял, что есть моменты, которыми я недоволен.

    Ну и вокруг меня появился определенный негативный фон, после которого я твердо решил, что уже не хочу оставаться.

    — Помимо «Байера» были другие варианты — в Европе и в России?

    — Россию вообще не рассматривал. «Зенит» лучшая команда России. Так что в другие российские клубы переходить желания не было. В Европе были разные варианты. У меня была возможность уехать еще зимой, но не получилось.

    • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» этим летом в статусе свободного агента.
    • Он выступал за «Зенит» с 2017 года.

    Лунев: «Перешел в «Байер», и тут мне предлагают вернуться в «Зенит». Как вы себе это представляете?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9471

      Вомбат 18 минут назад

      Мне особенно понравилось про недостаточную корректность. Он ведь большой эксперт в части корректности, работники московского аэропорта и патрульные охотно подтвердят. Господин Лунев, вы бы лучше напрягли был агента, пусть он найдет вам аренду, чем сидеть в глухом запасе и развлекаться разговорами с российскими журналистами (так как немецким журналистам вы не интересны).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12775

      paracetamol 47 минут назад

      "Не очень профессиональное отношение..." в переводе означает, что дыра в раме деньги вымогал, но не получилось!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89196
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67482
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru