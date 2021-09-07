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  • Лунев: «Хотел остаться в «Зените», но со стороны клуба было не очень профессиональное отношение»

Лунев: «Хотел остаться в «Зените», но со стороны клуба было не очень профессиональное отношение»

7 сентября 2021, 11:58
6

Вратарь «Байера» и сборной России Андрей Лунев назвал причины ухода из «Зенита».

— Почему не получилось продлить контракт с «Зенитом»?

— В первую очередь — желание прогрессировать и расти. Во вторую очередь — из-за отношения.

— Отношение к вам со стороны клуба?

— Да.

— А что с ним было не так?

— Во время переговоров было не очень профессиональное отношение со стороны «Зенита». И не очень корректное. Но это уже в прошлом.

— Вы сами хотели остаться?

— В какой-то момент да. Но если честно, я уже давно рассматривал варианты продолжения карьеры в Европе. Понятно, что у меня были сложные периоды. Где-то травмы, где-то неудачные игры. Но я пересмотрел свое отношение. Понял, что есть моменты, которыми я недоволен.

Ну и вокруг меня появился определенный негативный фон, после которого я твердо решил, что уже не хочу оставаться.

— Помимо «Байера» были другие варианты — в Европе и в России?

— Россию вообще не рассматривал. «Зенит» лучшая команда России. Так что в другие российские клубы переходить желания не было. В Европе были разные варианты. У меня была возможность уехать еще зимой, но не получилось.

  • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» этим летом в статусе свободного агента.
  • Он выступал за «Зенит» с 2017 года.

Лунев: «Перешел в «Байер», и тут мне предлагают вернуться в «Зенит». Как вы себе это представляете?»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Байер Лунев Андрей
Комментарии (6)
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paracetamol
1631006320
"Не очень профессиональное отношение..." в переводе означает, что дыра в раме деньги вымогал, но не получилось!
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Вомбат
1631008055
Мне особенно понравилось про недостаточную корректность. Он ведь большой эксперт в части корректности, работники московского аэропорта и патрульные охотно подтвердят. Господин Лунев, вы бы лучше напрягли был агента, пусть он найдет вам аренду, чем сидеть в глухом запасе и развлекаться разговорами с российскими журналистами (так как немецким журналистам вы не интересны).
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ААМ
1631009448
Обыкновенный рвач.
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Бухбух
1631010315
Вот она, благодарность Зениту, за то, что в свое время привел его в Питер из Уфы, хотя на его месте мог быть любой из российский вратарей. Хуже бы точно не было. Кстати, о уровне Лунева можно судить по Байеру, где он проиграл борьбу за место в рамке финскому (!!!) киперу.
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Garrincha58
1631021228
давай прогрессируй и расти на лавке у аспириновых тем более в свои то 30 лет
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polt
1631024336
Похоже это его последний вызов в сборную.
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