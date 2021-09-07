Лунев: «Перешел в «Байер», и тут мне предлагают вернуться в «Зенит». Как вы себе это представляете?»

Вратарь сборной России Андрей Лунев подтвердил, что «Зенит» хотел арендовать его у «Байера».

— В конце августа были новости о том, что «Зенит» хочет взять вас у «Байера» в аренду. Сколько в этом правды?

— 100 процентов.

— Почему аренда не случилась?

— А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?