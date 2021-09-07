Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    2 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    3 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов

    Лунев: «Перешел в «Байер», и тут мне предлагают вернуться в «Зенит». Как вы себе это представляете?»

    Вратарь сборной России Андрей Лунев подтвердил, что «Зенит» хотел арендовать его у «Байера».

    — В конце августа были новости о том, что «Зенит» хочет взять вас у «Байера» в аренду. Сколько в этом правды?

    — 100 процентов.

    — Почему аренда не случилась?

    — А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?

    • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» этим летом в статусе свободного агента.
    • Он выступал за «Зенит» с 2017 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:34
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Землякруглая 3 минуты назад

      Еле-еле от вони бомжатины избавился, а ему обратно вернуться предложили...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5012

      Давид59 7 минут назад

      Он думал, его от там до пенсии держать будут. Не плевал бы лучше в колодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5012

      Давид59 9 минут назад

      Странный парень этот Лунёв. Аренда - это нормальный способ затыкания дыр. Вон Аршавин два раза приходил в Зенит в аренду из Арсенала. Похоже Лунёву понравилось получать бабки, сидя на лавке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14207

      Garrincha58 13 минут назад

      отсутствие его точно не ослабит Зенит ушёл и забыли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9471

      Вомбат 22 минуты назад

      Ага, я только расслабился и собрался отдохнуть на немецкой лавке пусть и за меньшую зарплату. А тут мой бывший клуб подваливает: -- Не хочешь за нас поиграть? Что я дурак, что ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +618

      talgatnurzhanov2006 25 минут назад

      Не знают как уже деньги отмывать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9471

      Вомбат > talgatnurzhanov2006 21 минуту назад

      Да, Байер не знает куда девать деньги, поэтому и платит трем запасным вратарям миллионные зарплаты. Ведь там в Германии ужасная коррупция.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12775

      paracetamol 1 час назад

      Перешел и кер с тобой, отрезанный ломоть, сиди на лавке не вякай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      FCSpartakM 1 час назад

      ну хотел и играть -это разные вещи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20819

      slavutiq70 2 часа назад

      Ну ну лучше на лавке сидеть наверное . что здесь представлять .

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89196
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67482
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru