Лунев: «Перешел в «Байер», и тут мне предлагают вернуться в «Зенит». Как вы себе это представляете?»

Вратарь сборной России Андрей Лунев подтвердил, что «Зенит» хотел арендовать его у «Байера».
— В конце августа были новости о том, что «Зенит» хочет взять вас у «Байера» в аренду. Сколько в этом правды?
— 100 процентов.
— Почему аренда не случилась?
— А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?
- Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» этим летом в статусе свободного агента.
- Он выступал за «Зенит» с 2017 года.
Источник: Sport24