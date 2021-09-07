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  • Лунев: «Перешел в «Байер», и тут мне предлагают вернуться в «Зенит». Как вы себе это представляете?»

Лунев: «Перешел в «Байер», и тут мне предлагают вернуться в «Зенит». Как вы себе это представляете?»

7 сентября 2021, 10:34
14

Вратарь сборной России Андрей Лунев подтвердил, что «Зенит» хотел арендовать его у «Байера».

— В конце августа были новости о том, что «Зенит» хочет взять вас у «Байера» в аренду. Сколько в этом правды?

— 100 процентов.

— Почему аренда не случилась?

— А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?

  • Лунев перешел из «Зенита» в «Байер» этим летом в статусе свободного агента.
  • Он выступал за «Зенит» с 2017 года.

Источник: Sport24
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Зенит Байер Россия Лунев Андрей
Комментарии (14)
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slavа0508
1631001796
Ну ну лучше на лавке сидеть наверное . что здесь представлять .
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FCSpartakM
1631003264
ну хотел и играть -это разные вещи
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paracetamol
1631003304
Перешел и кер с тобой, отрезанный ломоть, сиди на лавке не вякай!
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talgatnurzhanov2006
1631007552
Не знают как уже деньги отмывать.
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Вомбат
1631007752
Ага, я только расслабился и собрался отдохнуть на немецкой лавке пусть и за меньшую зарплату. А тут мой бывший клуб подваливает: -- Не хочешь за нас поиграть? Что я дурак, что ли?
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Garrincha58
1631008292
отсутствие его точно не ослабит Зенит ушёл и забыли
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Давид59
1631008541
Странный парень этот Лунёв. Аренда - это нормальный способ затыкания дыр. Вон Аршавин два раза приходил в Зенит в аренду из Арсенала. Похоже Лунёву понравилось получать бабки, сидя на лавке.
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Давид59
1631008639
Он думал, его от там до пенсии держать будут. Не плевал бы лучше в колодец
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