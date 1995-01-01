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    Черчесов: «Собираюсь на матч «Спартак» – «Легия». Владелец варшавского клуба хочет пообщаться»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что собирается посетить матч Лиги Европы «Спартак»«Легия».

    — Как давно находитесь в Австрии? Когда вернетесь в Москву?

    — Уже несколько недель. Отдыхаем, а сегодня приехал посмотреть на работу своих австрийских коллег на стадион в Инсбруке. В нашу столицу собираюсь на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия» — позвонил владелец варшавского клуба, хочет встретиться, пообщаться. Поеду, посмотрю игру, повидаю старых друзей — тем более, есть такая возможность.

    — А есть сейчас мысли о возращении к работе — или вам так хорошо в Инсбруке, что пока об этом не думаете?

    — Во-первых, отдыхать нужно с умом. А во-вторых, невозможно знать заранее, что и как будет — кто позвонит, кому такая идея придет. Время покажет.

    • «Спартак» примет «Легию» в среду, 15 сентября.
    • Черчесов ранее тренировал и «Спартак», и «Легию».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11724

      ВетеR 38 минут назад

      Цыганские фокусы пастуха

      0
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      Рейтинг: +16649

      derrik2000 1 час назад

      Темнишь, Стасик, ОХ, темнишь... )))
      Легия ЖДЁТ!

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