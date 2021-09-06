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  • Черчесов: «Собираюсь на матч «Спартак» – «Легия». Владелец варшавского клуба хочет пообщаться»

Черчесов: «Собираюсь на матч «Спартак» – «Легия». Владелец варшавского клуба хочет пообщаться»

6 сентября 2021, 18:58
8

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что собирается посетить матч Лиги Европы «Спартак»«Легия».

— Как давно находитесь в Австрии? Когда вернетесь в Москву?

— Уже несколько недель. Отдыхаем, а сегодня приехал посмотреть на работу своих австрийских коллег на стадион в Инсбруке. В нашу столицу собираюсь на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия» — позвонил владелец варшавского клуба, хочет встретиться, пообщаться. Поеду, посмотрю игру, повидаю старых друзей — тем более, есть такая возможность.

— А есть сейчас мысли о возращении к работе — или вам так хорошо в Инсбруке, что пока об этом не думаете?

— Во-первых, отдыхать нужно с умом. А во-вторых, невозможно знать заранее, что и как будет — кто позвонит, кому такая идея придет. Время покажет.

  • «Спартак» примет «Легию» в среду, 15 сентября.
  • Черчесов ранее тренировал и «Спартак», и «Легию».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак Легия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
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derrik2000
1630944243
Темнишь, Стасик, ОХ, темнишь... ))) Легия ЖДЁТ!
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ВетеR
1630945555
Цыганские фокусы пастуха
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alex1951
1630948335
Пусть шагает в Легию ,хоть за Легию.... Но пусть помнит ,что пуля она дура ,а значится 2 раза в одну дырочку не попадает.... И попрут пшеки Чабана на юг Польши,в Освецим))))
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Plyash
1630948357
Чабан приедет в Москву "отдыхать с умом...а там время покажет." Ну никак без словоблудия не может.
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Enter2006
1630948773
Бывший "воин и командир России на государственной должности" убегает в Польшу? А кто за рыбой твоей ухаживать будет? )
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Боцман59rus
1630949935
_ в смысле? ...смотрим на работу коллег, он себя тренером считает?
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ivany4
1630950602
Цену себе набивает?!)) Хоть куда, лишь бы позвали.
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Semargl18
1630953845
Господин федун ( да именно с маленькой) Если в Спартак вдруг занесет стасика ... вы потеряете клуб, болел... а может и здоровье.. Если кто считает что стасика возьмут работать куда-то за рубеж... окститесь.
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