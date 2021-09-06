Черчесов: «Собираюсь на матч «Спартак» – «Легия». Владелец варшавского клуба хочет пообщаться»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что собирается посетить матч Лиги Европы «Спартак» – «Легия».

— Как давно находитесь в Австрии? Когда вернетесь в Москву?

— Уже несколько недель. Отдыхаем, а сегодня приехал посмотреть на работу своих австрийских коллег на стадион в Инсбруке. В нашу столицу собираюсь на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия» — позвонил владелец варшавского клуба, хочет встретиться, пообщаться. Поеду, посмотрю игру, повидаю старых друзей — тем более, есть такая возможность.

— А есть сейчас мысли о возращении к работе — или вам так хорошо в Инсбруке, что пока об этом не думаете?

— Во-первых, отдыхать нужно с умом. А во-вторых, невозможно знать заранее, что и как будет — кто позвонит, кому такая идея придет. Время покажет.