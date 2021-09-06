Агуэро: «В «Сити» все приходили на тренировку за 1,5 часа, а в «Барселоне» – за 30 минут до начала. Приехал за час, но все закрыто»

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о тренировках в каталонском клубе.

«В «Ман Сити» все приходили на тренировку за 1,5 часа, а в «Барселоне» – за полчаса до начала.

Окей, решил, что буду приезжать хотя бы за час до тренировки, чтобы успеть поработать в зале. Но там никого не было, все закрыто, черт возьми», – сказал Агуэро.