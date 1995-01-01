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    Агуэро: «В «Сити» все приходили на тренировку за 1,5 часа, а в «Барселоне» – за 30 минут до начала. Приехал за час, но все закрыто»

    Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о тренировках в каталонском клубе.

    «В «Ман Сити» все приходили на тренировку за 1,5 часа, а в «Барселоне» – за полчаса до начала.

    Окей, решил, что буду приезжать хотя бы за час до тренировки, чтобы успеть поработать в зале. Но там никого не было, все закрыто, черт возьми», – сказал Агуэро.

    • Агуэро пришел в «Барселону» как свободный агент 3 месяца назад.
    • Аргентинец не провел ни одного официального матча за каталонцев.
    • Он отказался от 10 номера в «Барсе» в знак уважения Лионелю Месси.

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    Источник: Sport.es

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