Агуэро: «В «Сити» все приходили на тренировку за 1,5 часа, а в «Барселоне» – за 30 минут до начала. Приехал за час, но все закрыто»

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о тренировках в каталонском клубе.
«В «Ман Сити» все приходили на тренировку за 1,5 часа, а в «Барселоне» – за полчаса до начала.
Окей, решил, что буду приезжать хотя бы за час до тренировки, чтобы успеть поработать в зале. Но там никого не было, все закрыто, черт возьми», – сказал Агуэро.
- Агуэро пришел в «Барселону» как свободный агент 3 месяца назад.
- Аргентинец не провел ни одного официального матча за каталонцев.
- Он отказался от 10 номера в «Барсе» в знак уважения Лионелю Месси.
Источник: Sport.es