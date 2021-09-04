Баринов: «Я готов к роли капитана сборной России»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов дал комментарии в преддверии матча пятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра.

«Забыли предыдущую игру, приехали сюда побеждать. Вы говорите, что Кипр не сильная команда? По нам это добротный и сильный соперник.

Джикия сказал в прошлый раз, что у нас не будет одного капитана, будет несколько капитанов. Кто им будет сегодня – вы увидите. Готов ли я лично к роли капитана? Конечно, готов.

Обилие карточек? Возможно не успеваю, но у меня такая позиция на поле, что нужно быть агрессивным. Может быть, это одна из причин. Буду работать над этим», – сказал Баринов.

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