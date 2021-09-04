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Баринов: «Я готов к роли капитана сборной России»

4 сентября 2021, 10:40
25

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов дал комментарии в преддверии матча пятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра.

«Забыли предыдущую игру, приехали сюда побеждать. Вы говорите, что Кипр не сильная команда? По нам это добротный и сильный соперник.

Джикия сказал в прошлый раз, что у нас не будет одного капитана, будет несколько капитанов. Кто им будет сегодня – вы увидите. Готов ли я лично к роли капитана? Конечно, готов.

Обилие карточек? Возможно не успеваю, но у меня такая позиция на поле, что нужно быть агрессивным. Может быть, это одна из причин. Буду работать над этим», – сказал Баринов.

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Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кипр Россия Баринов Дмитрий
Комментарии (25)
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Plyash
1630741895
Да,от скромности этот господин не умрёт...
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Боцман59rus
1630742385
Я - Великий капитан, знаменитый бомбордир, - желтых карточек начальник, удалений командир))))
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АртурZaСМ
1630743004
К чему эта возня с капитанами? У Джикии добрый полтинник игр за сборную у Баринова 8 игр... Из тех кто остался в сробной самая подходящая кандидатуры это Джикия
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slavа0508
1630743813
Да уж , скромняга ,,,
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САДЫЧОК
1630744193
Не должен быть в сборной этот прямолинейный грубый игрок !
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Sviro
1630748429
Баринов - ненадёжный игрок. Последние четыре игры - черыре "горчичника! и, как следствие два удаления. Какой из него капитан?
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CSKA471
1630750502
Если так то мы почти каждую игру без капитана будем
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Garrincha58
1630751213
Баринов ты сначала играть достойно научись, а карточки получать любой другой Вернблум может
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Снег
1630779142
Валера либерал пока...Разговорились, мля, только что вызванные. Тебя кто знает, увалень? У тебя 8 игр и ты уже возомнил из себя супера. Такое впечатление, что у некоторых футболистов сборной на лице написано 4 класса школы и сплошные коридоры футбольные. ..
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житель СПб
1630820328
Вот балбес! Ты играть на высоком уровне не готов! Даже на клубном уровне! Главный сборщик карточек в России. Полное отсутствие адекватности и самооценки.
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