Баринов: «Я готов к роли капитана сборной России»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов дал комментарии в преддверии матча пятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра.
«Забыли предыдущую игру, приехали сюда побеждать. Вы говорите, что Кипр не сильная команда? По нам это добротный и сильный соперник.
Джикия сказал в прошлый раз, что у нас не будет одного капитана, будет несколько капитанов. Кто им будет сегодня – вы увидите. Готов ли я лично к роли капитана? Конечно, готов.
Обилие карточек? Возможно не успеваю, но у меня такая позиция на поле, что нужно быть агрессивным. Может быть, это одна из причин. Буду работать над этим», – сказал Баринов.
- Кипр примет Россию сегодня в 19:00 мск.
- Из-за повреждений матч пропустят Марио Фернандес и Алексей Ионов.
- Игру обслужит испанец Алехандро Эрнандес.
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Источник: «Матч ТВ»