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    Баринов: «Я готов к роли капитана сборной России»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов дал комментарии в преддверии матча пятого тура отбора ЧМ-2022 против Кипра.

    «Забыли предыдущую игру, приехали сюда побеждать. Вы говорите, что Кипр не сильная команда? По нам это добротный и сильный соперник.

    Джикия сказал в прошлый раз, что у нас не будет одного капитана, будет несколько капитанов. Кто им будет сегодня – вы увидите. Готов ли я лично к роли капитана? Конечно, готов.

    Обилие карточек? Возможно не успеваю, но у меня такая позиция на поле, что нужно быть агрессивным. Может быть, это одна из причин. Буду работать над этим», – сказал Баринов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1520

      Sviro 36 секунд назад

      Баринов - ненадёжный игрок. Последние четыре игры - черыре "горчичника! и, как следствие два удаления. Какой из него капитан?

      0
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      Рейтинг: -1319

      Вот оно чё Михалыч 17 минут назад

      Баринов рассказал, зачем ударил локтем Криштиану Роналду во время матча Лиги чемпионов.

      «Да, такое было. Он бежал трусцой, я пробегал мимо и локтём его в спину ударил...... Зачем я так? Не знаю. ============Как может такой идиот быть капитаном сборной ?

      2
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      Рейтинг: +285

      semm 19 минут назад

      Ужасно важный вопрос? Занимаетесь хернёй разной

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      Сергей Каспийский 23 минуты назад

      В игре с хорватами совершил много ошибок, мог подвести команду своими не очень техничными действиями.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      САДЫЧОК 1 час назад

      Не должен быть в сборной этот прямолинейный грубый игрок !

      4
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      Рейтинг: +20779

      slavutiq70 1 час назад

      Да уж , скромняга ,,,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3400

      АртурZaСМ 1 час назад

      К чему эта возня с капитанами? У Джикии добрый полтинник игр за сборную у Баринова 8 игр... Из тех кто остался в сробной самая подходящая кандидатуры это Джикия

      2
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      Рейтинг: +7563

      playsh > АртурZaСМ 47 минут назад

      Головин по-опыту,Кузяев по-игре...Почему нет?А так-то - Джикия,конечно.

      0
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      Рейтинг: +3400

      АртурZaСМ > playsh 14 минут назад

      Сдаётся мне ни Головин, ни Кузяев по духу ни разу не капитаны... Дзюба да, Акинфеев да, даже Соболь думаю по духу годится в капитаны, но в команде как говорится "Без году неделя", так что кроме Джикии там и некого ставить капитаном...

      0
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      Рейтинг: +24818

      Боцман59rus 1 час назад

      Я - Великий капитан,
      знаменитый бомбордир,
      - желтых карточек начальник,
      удалений командир))))

      5
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      Рейтинг: +7563

      playsh > Боцман59rus 1 час назад

      Ну прямо Чуковский,не иначе...

      1
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      Рейтинг: +7563

      playsh 1 час назад

      Да,от скромности этот господин не умрёт...

      4
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      Рейтинг: +412

      vsolon > playsh 1 час назад

      наглость-второе счастье ...(поговорка)

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