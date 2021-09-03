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  • «Это большая честь». Анджорин поблагодарил Лоськова за десятый номер

«Это большая честь». Анджорин поблагодарил Лоськова за десятый номер

3 сентября 2021, 19:45
12

Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин выразил благодарность бывшему игроку команды Дмитрию Лоськову. Она связана с тем, что у британца будет тот же номер, что был у Лоськова.

«Спасибо большое за майку, Дмитрий Лоськов. Для меня это большая честь», – написал Анджорин.

  • После окончания карьеры Лоськова (де-факто – в 2013 году) в «Локомотиве» никто не носил 10-й номер.
  • Лоськов играл за «Локомотив» в течение 13 лет.
  • Анджорин арендован у «Челси» до конца сезона.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Фаустино Анджорина
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Анджорин Фаустино
Комментарии (12)
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Arturashvilli
1630692643
Крутой жест легенда
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ArReal
1630695319
Мне интересно - есть на свете дурачки, которые верят, что он искренне кому-то благодарен и вообще слышал про Лоськова?)))) Чисто приехал ткнул пальцем в лучший номер - а за него жопализы из Локомотива пост написали в инсте - мол большая честь и с детства за Локо!)) P.S. Интересно Роналду напишет такой пост с фотографией Кавани за 7 номер?)))
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general.lizyukov
1630698119
Твари.
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