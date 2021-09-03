«Это большая честь». Анджорин поблагодарил Лоськова за десятый номер

Полузащитник «Локомотива» Фаустино Анджорин выразил благодарность бывшему игроку команды Дмитрию Лоськову. Она связана с тем, что у британца будет тот же номер, что был у Лоськова.

«Спасибо большое за майку, Дмитрий Лоськов. Для меня это большая честь», – написал Анджорин.

После окончания карьеры Лоськова (де-факто – в 2013 году) в «Локомотиве» никто не носил 10-й номер.

Лоськов играл за «Локомотив» в течение 13 лет.

Анджорин арендован у «Челси» до конца сезона.