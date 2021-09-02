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    Марадишвили: «Я всегда буду носить ЦСКА в сердце. Было честью биться за великий клуб»

    Полузащитник Константин Марадишвили попрощался с ЦСКА после объявления об уходе в «Локомотив».

    «Красно-синие, это был очень долгий путь вместе. С семи лет я начинал защищать эти цвета. Очень много незабываемых воспоминаний связаны у меня с клубом.

    Я очень горд, что спустя годы после того, как сидел у телевизора и смотрел на таких футболистов как: Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Георгий Щенников и других мировых звезд, потом разделял с ними место в раздевалке и на футбольном поле.

    Спасибо большое молодому поколению: Федьке Чалову, Наиру Тикнизяну, Косте Кучаеву, Ване Облякову, Игорю Дивееву и многим другим, за то, что они помогли мне без труда влиться в эту большую семью.

    Хочу поблагодарить всех тренеров, которые помогали мне расти, неоднократно давали мне много поддержки и помощи. Спасибо, что разглядели во мне потенциал, и дали шанс проявить себя на профессиональном уровне.

    Хочется поблагодарить медицинский штаб, они постоянно следили за моим здоровьем и помогали мне при необходимости 24/7. Спасибо большое поварам за компот, который на протяжении 14 лет остаeтся таким же вкусным.

    Спасибо охранникам на базе, которые всегда встречали в столь поздний час и изредка рубились со мной в настольный теннис. Огромное спасибо фанатам за поддержку, для меня всегда было честью биться за великий клуб ЦСКА.

    Я буду сильно скучать по всем. И этот клуб я всегда буду носить в сердце», – написал футболист в инстаграме.

    • Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
    • За главную команду он провел 49 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Хавбека продали «Локомотиву» за 7 миллионов евро.

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    Источник: Инстаграм Константина Марадишвили

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    02.09.2021 22:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +418

      RUSARM 1 час назад

      Пистабол-все!!! Могут только бла,бла,бла!! Берите пример с Игоря!!!

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