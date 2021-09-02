Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Марадишвили: «Я всегда буду носить ЦСКА в сердце. Было честью биться за великий клуб»

Марадишвили: «Я всегда буду носить ЦСКА в сердце. Было честью биться за великий клуб»

2 сентября 2021, 22:56
5

Полузащитник Константин Марадишвили попрощался с ЦСКА после объявления об уходе в «Локомотив».

«Красно-синие, это был очень долгий путь вместе. С семи лет я начинал защищать эти цвета. Очень много незабываемых воспоминаний связаны у меня с клубом.

Я очень горд, что спустя годы после того, как сидел у телевизора и смотрел на таких футболистов как: Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Георгий Щенников и других мировых звезд, потом разделял с ними место в раздевалке и на футбольном поле.

Спасибо большое молодому поколению: Федьке Чалову, Наиру Тикнизяну, Косте Кучаеву, Ване Облякову, Игорю Дивееву и многим другим, за то, что они помогли мне без труда влиться в эту большую семью.

Хочу поблагодарить всех тренеров, которые помогали мне расти, неоднократно давали мне много поддержки и помощи. Спасибо, что разглядели во мне потенциал, и дали шанс проявить себя на профессиональном уровне.

Хочется поблагодарить медицинский штаб, они постоянно следили за моим здоровьем и помогали мне при необходимости 24/7. Спасибо большое поварам за компот, который на протяжении 14 лет остаeтся таким же вкусным.

Спасибо охранникам на базе, которые всегда встречали в столь поздний час и изредка рубились со мной в настольный теннис. Огромное спасибо фанатам за поддержку, для меня всегда было честью биться за великий клуб ЦСКА.

Я буду сильно скучать по всем. И этот клуб я всегда буду носить в сердце», – написал футболист в инстаграме.

  • Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
  • За главную команду он провел 49 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
  • Хавбека продали «Локомотиву» за 7 миллионов евро.

Источник: Инстаграм Константина Марадишвили
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Марадишвили Константин
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RUSARM
1630614682
Пистабол-все!!! Могут только бла,бла,бла!! Берите пример с Игоря!!!
Ответить
Niko
1630640455
Удачи Костян!!!
Ответить
CSKA471
1630665310
Удачи Костя!!!Очень жаль что тебя отдали, надеюсь на твое возвращение домой!!!
Ответить
Томик
1630684552
Эту фразу надо было Влашичу сказать - любили бы пока помнили. А они какую-то хрень про среду насочиняли.
Ответить
Главные новости
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
23:26
2
«Зенит» надолго лишился Вендела
23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
22:52
8
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
22:43
5
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
1
Все новости
Все новости
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
23:38
1
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
23:08
3
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
8
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
151
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
5
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
12
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+