РПЛ: «Лига не будет рассматривать другие предложения по продаже ТВ-прав, пока не выполнит обязательства перед «Матч ТВ»

Пресс-служба РПЛ опубликовала комментарий касательно ситуации с продажей телевизионных прав на показ матчей лиги.

«В рамках действующего договора по передаче прав на освещение чемпионата России РПЛ должна предоставить действующему партнeру преимущественное право сделать предложение и добросовестно обсудить его условия.

На сегодняшний день предложение получено и будет вынесено на обсуждение в согласованные с клубами сроки.

Обсуждать, комментировать или рассматривать другие предложения РПЛ не будет, пока не выполнит свои обязательства перед партнeром», – говорится в комментарии.

Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».

Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.

По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

Прядкин: «РПЛ не получала предложение от Оkko по телеправам»