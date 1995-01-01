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    РПЛ: «Лига не будет рассматривать другие предложения по продаже ТВ-прав, пока не выполнит обязательства перед «Матч ТВ»

    Пресс-служба РПЛ опубликовала комментарий касательно ситуации с продажей телевизионных прав на показ матчей лиги.

    «В рамках действующего договора по передаче прав на освещение чемпионата России РПЛ должна предоставить действующему партнeру преимущественное право сделать предложение и добросовестно обсудить его условия.

    На сегодняшний день предложение получено и будет вынесено на обсуждение в согласованные с клубами сроки.

    Обсуждать, комментировать или рассматривать другие предложения РПЛ не будет, пока не выполнит свои обязательства перед партнeром», – говорится в комментарии.

    • Действующий вещатель РПЛ – «Газпром-медиа Холдинг», которому принадлежит телеканал «Матч ТВ».
    • Сообщалось, что «Матч ТВ» готов платить за показ матчей 4 миллиарда рублей в год вместо нынешних 1,7.
    • По информации Eurostavka, Okko предложил лиге телеконтракт на 6 миллиардов рублей в год.

    Прядкин: «РПЛ не получала предложение от Оkko по телеправам»

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    Источник: «Чемпионат»

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