Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Странно не замечать того, что лимит на легионеров есть у всех»

Мутко: «Странно не замечать того, что лимит на легионеров есть у всех»

2 сентября 2021, 11:50
19

Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу целесообразности отмены лимита на легионеров.

«Почему мы все время говорим только о лимите? Ведь лимит – это только элемент. Да, конечно, мне бы тоже хотелось его отменить, любые ограничения конкуренции – это плохо. Но мы же должны понимать, что у нас было «Динамо Португалия», я это хорошо помню.

Вот когда вырастет конкурентная среда, тогда, может, будет самое время и снимать лимит? Я понимаю, что богатые клубы говорят, что без лимита, якобы, могут лучше выступать в Европе. Но вы никогда не будете хорошо играть в Европе, пока не будет конкурентной среды внутри страны. Вот будет она – и результат будет.

А можно переделывать чемпионат, топ-клубам отказаться от поездок в Тулу или Екатеринбург и играть между собой... Но они еще больше могут провалиться. Нужно спокойно развиваться.

Нужно двигаться дальше, это понятно, но, повторюсь, лимит – лишь один из элементов, который можно применять на фоне инвестиций в свои детско-юношеские школы. Когда с малых лет ведут игроков до профессиональных клубов, потом получают компенсации с продаж.

Я когда-то начал с восстановления системы подготовки – построили 80 полей по всей стране. Важно продолжать заниматься тренерами, совершенствовать методику, смотреть международный опыт.

Странно не замечать того, что лимит есть у всех. Та же Германия вводила жесткий лимит в свое время. В ЕС он действует на своих, мы вот белорусов не считаем», – сказал Мутко.

Матыцин: «Лимит на легионеров в РПЛ должен быть обязательно»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1630573669
"Но мы же должны понимать, что у нас было «Динамо Португалия», я это хорошо помню." А другие примеры ещё есть кроме того, федорычевского Динамо? А о том, что в то время ИГРАЛ В ФУТБОЛ только Спартак и ещё каждый чемпионат какая-то ОДНА команда, уже забыл? "Вот когда вырастет конкурентная среда, тогда, может, будет самое время и снимать лимит? " В этом весь МуДько. Назвать в одном предложении две взаимоисключающие мысли, объединив их в единое целое - это ещё только сейчас обнулёнышевский песков умеет. ))) "Ведь лимит – это только элемент. " Вот с этим согласен полностью. "Один из..." Дальше прошу самим домыслить. )))
Ответить
Давид59
1630573885
Словоблуд. Типичная речь человека, нихрена не понимающего в футболе
Ответить
Enter2006
1630574121
Откуда таких долб****в находят на такие высокие места? Никогда не забуду )) "Лец ми спик фром май харт ин инглиш. Май фрэнц, тудэй из э юник момент ин тайм, боуф фо май кантри энд фо фИфа. ." Видео: https://youtu.be/IA_evL-1F0w
Ответить
neveldomha
1630575719
У Мутко очень поверхностные знания о лимите на легионеров в других странах. Если внимательно изучить схемы по лимиту в том же ЕС, можно вполне себе сделать вывод, что фактически его в ведущих чемпионатах европы нет.
Ответить
portero
1630575751
Виталя ворую в своем хозяйстве... Да никто лимит и не отменит полностью...
Ответить
Бухбух
1630580194
Виталя, а ты у болел спроси, какой футбол они предпочитают: в исполнении Динамо (Португалия) или в исполнении Рассказова, Кутепова, Чалова и им подобных.
Ответить
maygli
1630584320
Как хорошо он умеет своими словами запутать мысль. Начать про одно, уйти в рассуждения, а вывод про другое. И тем и этим.
Ответить
Иван Петров 1986
1630586786
Тебе слово не давали. Ты уже и так весь российский спорт развалил и быстренько свалил. Теперь строительство разваливаешь.
Ответить
Garrincha58
1630597234
О давно не видно было! Ведь именно его вина в том, что наш футбол сейчас в такой опе и ждёт его такое "счастливое" будущее ещё лет 7-8, а то и больше
Ответить
Hektor 84
1630603092
Решил свое слово вякнуть главный творец, того где сейчас находятся наши клубы, лига и сборная! И весь футбол в целом! Умняк попер поди после литрухи вискаря)))
Ответить
Главные новости
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
23:26
1
«Зенит» надолго лишился Вендела
23:17
1
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
22:52
7
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
22:43
5
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
7
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
16
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
1
Все новости
Все новости
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
22:43
5
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
7
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
7
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
15
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
30
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
150
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
5
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+