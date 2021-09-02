Мутко: «Странно не замечать того, что лимит на легионеров есть у всех»

Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу целесообразности отмены лимита на легионеров.

«Почему мы все время говорим только о лимите? Ведь лимит – это только элемент. Да, конечно, мне бы тоже хотелось его отменить, любые ограничения конкуренции – это плохо. Но мы же должны понимать, что у нас было «Динамо Португалия», я это хорошо помню.

Вот когда вырастет конкурентная среда, тогда, может, будет самое время и снимать лимит? Я понимаю, что богатые клубы говорят, что без лимита, якобы, могут лучше выступать в Европе. Но вы никогда не будете хорошо играть в Европе, пока не будет конкурентной среды внутри страны. Вот будет она – и результат будет.

А можно переделывать чемпионат, топ-клубам отказаться от поездок в Тулу или Екатеринбург и играть между собой... Но они еще больше могут провалиться. Нужно спокойно развиваться.

Нужно двигаться дальше, это понятно, но, повторюсь, лимит – лишь один из элементов, который можно применять на фоне инвестиций в свои детско-юношеские школы. Когда с малых лет ведут игроков до профессиональных клубов, потом получают компенсации с продаж.

Я когда-то начал с восстановления системы подготовки – построили 80 полей по всей стране. Важно продолжать заниматься тренерами, совершенствовать методику, смотреть международный опыт.

Странно не замечать того, что лимит есть у всех. Та же Германия вводила жесткий лимит в свое время. В ЕС он действует на своих, мы вот белорусов не считаем», – сказал Мутко.

Матыцин: «Лимит на легионеров в РПЛ должен быть обязательно»