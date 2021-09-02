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    Мутко: «Странно не замечать того, что лимит на легионеров есть у всех»

    Бывший президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу целесообразности отмены лимита на легионеров.

    «Почему мы все время говорим только о лимите? Ведь лимит – это только элемент. Да, конечно, мне бы тоже хотелось его отменить, любые ограничения конкуренции – это плохо. Но мы же должны понимать, что у нас было «Динамо Португалия», я это хорошо помню.

    Вот когда вырастет конкурентная среда, тогда, может, будет самое время и снимать лимит? Я понимаю, что богатые клубы говорят, что без лимита, якобы, могут лучше выступать в Европе. Но вы никогда не будете хорошо играть в Европе, пока не будет конкурентной среды внутри страны. Вот будет она – и результат будет.

    А можно переделывать чемпионат, топ-клубам отказаться от поездок в Тулу или Екатеринбург и играть между собой... Но они еще больше могут провалиться. Нужно спокойно развиваться.

    Нужно двигаться дальше, это понятно, но, повторюсь, лимит – лишь один из элементов, который можно применять на фоне инвестиций в свои детско-юношеские школы. Когда с малых лет ведут игроков до профессиональных клубов, потом получают компенсации с продаж.

    Я когда-то начал с восстановления системы подготовки – построили 80 полей по всей стране. Важно продолжать заниматься тренерами, совершенствовать методику, смотреть международный опыт.

    Странно не замечать того, что лимит есть у всех. Та же Германия вводила жесткий лимит в свое время. В ЕС он действует на своих, мы вот белорусов не считаем», – сказал Мутко.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2671

      Бухбух 14 минут назад

      Виталя, а ты у болел спроси, какой футбол они предпочитают: в исполнении Динамо (Португалия) или в исполнении Рассказова, Кутепова, Чалова и им подобных.

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      Рейтинг: +51241

      portero 1 час назад

      Виталя ворую в своем хозяйстве...
      Да никто лимит и не отменит полностью...

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      Рейтинг: +3161

      neveldomha 1 час назад

      У Мутко очень поверхностные знания о лимите на легионеров в других странах. Если внимательно изучить схемы по лимиту в том же ЕС, можно вполне себе сделать вывод, что фактически его в ведущих чемпионатах европы нет.

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      Рейтинг: +7562

      Alekxei Z. > neveldomha 57 минут назад

      Ну привиди пример , где в европейской команде на поле выходят больше 3-х выходцев не из Евросоюза.
      Положа руку на сердце Мутко во многом прав.
      Ну сделали 8+17 - опять не хорошо.
      Возьмём любимый Спартак. НаХ нужна академия , молодёжка и Спартак -2 если покупать игрока из второсортного клуба Бельгии ? Полный дурдом.
      Остальные не лучше , везут всё говно сюда, что нельзя найти игрока в ФНЛ ? Легко, но надо "попилить", вот и получаем что имеем.

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      Рейтинг: +1021

      Enter2006 > Alekxei Z. 49 минут назад

      Ты прав, к сожалению. У меня ребенок с 4х лет в футболе, есть и кубки и результаты. Поехал на просмотр в один из топ клубов МСК. Чуть не забил гол и сделал ассист. Потом начались странности. При зачислении "пропала" справка для вступления в клуб. Но мы сделали специально две справки, отдали вторую. Потом новая "отмазка", что по каким-то там показателям берут другого, который вообще никак себя не проявил на поле. А оказалось - что он сын футболиста РПЛ. Вот так уважаемые, формируется у нас состав футболистов, по блату! Я от такой наглости был в шоке, но ничего не докажешь.

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      Рейтинг: +1021

      Enter2006 1 час назад

      Откуда таких долб****в находят на такие высокие места? Никогда не забуду )) "Лец ми спик фром май харт ин инглиш. Май фрэнц, тудэй из э юник момент ин тайм, боуф фо май кантри энд фо фИфа. ." Видео: https://youtu.be/IA_evL-1F0w

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      Рейтинг: +16614

      derrik2000 > Enter2006 1 час назад

      Хотел "вместе с МуДЬко" эту фразу написать, да забыл её. )

      1
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      Рейтинг: +1021

      Enter2006 > derrik2000 1 час назад

      Ну ты даёшь, это же незабываемо и навсегда останется, с корнями не оторвёшь! ))

      1
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      Рейтинг: +16614

      derrik2000 > Enter2006 1 час назад

      Не, ну СЛОВА-то забыть можно, а САМУ "искромётную речь" и само "событие" я прекрасно помню. ))

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      Рейтинг: +5004

      Давид59 1 час назад

      Словоблуд. Типичная речь человека, нихрена не понимающего в футболе

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      Рейтинг: +16614

      derrik2000 2 часа назад

      "Но мы же должны понимать, что у нас было «Динамо Португалия», я это хорошо помню."

      А другие примеры ещё есть кроме того, федорычевского Динамо?
      А о том, что в то время ИГРАЛ В ФУТБОЛ только Спартак и ещё каждый чемпионат какая-то ОДНА команда, уже забыл?


      "Вот когда вырастет конкурентная среда, тогда, может, будет самое время и снимать лимит? "

      В этом весь МуДько.
      Назвать в одном предложении две взаимоисключающие мысли, объединив их в единое целое - это ещё только сейчас обнулёнышевский песков умеет. )))

      "Ведь лимит – это только элемент. "

      Вот с этим согласен полностью.
      "Один из..."
      Дальше прошу самим домыслить. )))

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