«Локомотив» анонсировал трансфер Керка роликом из фильма «Стартрек»

Как уже сообщалось ранее, вингер «Утрехта» Гирано Керк перейдет в «Локомотив».
Клуб анонсировал трансфер 25-летнего голландца роликом из фильма «Стартрек».
В видео показан корабль «Энтерпрайз», капитаном которого является персонаж по имени Джеймс Кирк, созвучный с фамилией игрока.
- Керк подпишет контракт на четыре года.
- Сумма трансфера составит 6 миллионов евро.
- В прошлом сезоне чемпионата Нидерландов он забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 36 матчах.
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Источник: твиттер «Локомотива»