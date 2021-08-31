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    РПЛ и клубы выступили за комплексную реформу лиги и смягчение лимита на легионеров

    РПЛ выступила с заявлением по итогам общего собрания клубов лиги, которое состоялось 31 августа.

    «РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола.

    1️. Формат Тинькофф РПЛ

    Клубы заслушали доклад Hyperсube о новом формате Тинькофф РПЛ, который презентовал глава компании Питер Ньювенхейс. Предложенная структура под названием «Юпитер-16» включает в себя два этапа. На первом 16 команд играют 24 тура, на втором участники делятся на две группы: первая шестeрка играет 10 туров, остальные десять команд – девять туров.

    По итогам выступления участники собрания поблагодарили разработчиков за проделанную большую и содержательную работу, при этом отметили, что формат «Юпитер-16» нуждается в дополнительной проработке в ряде принципиальных вопросов, касающихся оценки роста стоимости медиаправ, принципов спортивной справедливости и составления календаря.

    Клубы РПЛ поручили президенту лиги Сергею Прядкину и рабочей группе, сформированной из представителей клубов, разработать и предложить альтернативные варианты формата проведения Тинькофф РПЛ.

    РФС, РПЛ и Hypercube вернутся к обсуждению данного вопроса в течение месяца.

    2️. Лимит на легионеров

    Клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров. В РПЛ будет организована рабочая группа, задача которой – разработать предложения по количественному и качественному критериям для иностранных футболистов и выработать позицию по срокам вступления изменений в силу.

    3. Доморощенные игроки

    Общее собрание одобрило предложение РФС по доморощенным игрокам, которое включало в себя переход с сезона 2022/23 на формат «6 воспитанников ассоциации и 2 воспитанника клуба» и последующее изменение формата на «4 воспитанника ассоциации и 4 воспитанника клуба», – говорится в заявлении РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    31.08.2021 23:33
    Комментарии4
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      Рейтинг: +528

      сутулая собака и лисы 33 минуты назад

      *****, когда они поймут, что сборная нуждается не в квотах для воспитанников, а в наличии качественных футбольных школ, дохода этих школ и в хорошем уровне жизни в регионах (спорт стоит денег, топовой амунии, медицины и правильного питания, найдите всё это в Омске или Саратове).

      хотя, всё они понимают, очередной попил и видимость действий.

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      Рейтинг: +1155

      Олег1204 58 минут назад

      Крч ясно, лимит оставят, только в другом ввиде и главное что бзенит сможет себе позволить легов

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      Рейтинг: +9841

      NewLife 1 час назад

      Бабло заплатили, получили то что надо еще обсуждать и предлагать альтернативные варианты - чиновничий тяни-толкай. Была бы моя воля, я бы этих маразматиков расформировал за профнепригодностью и набрал бы тех, кто на деле уже проявил свои управленческие таланты.

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      Рейтинг: +12728

      paracetamol 1 час назад

      Сборище сумасшедших постановило...

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