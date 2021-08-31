РПЛ и клубы выступили за комплексную реформу лиги и смягчение лимита на легионеров

*****, когда они поймут, что сборная нуждается не в квотах для воспитанников, а в наличии качественных футбольных школ, дохода этих школ и в хорошем уровне жизни в регионах (спорт стоит денег, топовой амунии, медицины и правильного питания, найдите всё это в Омске или Саратове).
хотя, всё они понимают, очередной попил и видимость действий.
РПЛ выступила с заявлением по итогам общего собрания клубов лиги, которое состоялось 31 августа.
«РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола.
1️. Формат Тинькофф РПЛ
Клубы заслушали доклад Hyperсube о новом формате Тинькофф РПЛ, который презентовал глава компании Питер Ньювенхейс. Предложенная структура под названием «Юпитер-16» включает в себя два этапа. На первом 16 команд играют 24 тура, на втором участники делятся на две группы: первая шестeрка играет 10 туров, остальные десять команд – девять туров.
По итогам выступления участники собрания поблагодарили разработчиков за проделанную большую и содержательную работу, при этом отметили, что формат «Юпитер-16» нуждается в дополнительной проработке в ряде принципиальных вопросов, касающихся оценки роста стоимости медиаправ, принципов спортивной справедливости и составления календаря.
Клубы РПЛ поручили президенту лиги Сергею Прядкину и рабочей группе, сформированной из представителей клубов, разработать и предложить альтернативные варианты формата проведения Тинькофф РПЛ.
РФС, РПЛ и Hypercube вернутся к обсуждению данного вопроса в течение месяца.
2️. Лимит на легионеров
Клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров. В РПЛ будет организована рабочая группа, задача которой – разработать предложения по количественному и качественному критериям для иностранных футболистов и выработать позицию по срокам вступления изменений в силу.
3. Доморощенные игроки
Общее собрание одобрило предложение РФС по доморощенным игрокам, которое включало в себя переход с сезона 2022/23 на формат «6 воспитанников ассоциации и 2 воспитанника клуба» и последующее изменение формата на «4 воспитанника ассоциации и 4 воспитанника клуба», – говорится в заявлении РПЛ.