РПЛ и клубы выступили за комплексную реформу лиги и смягчение лимита на легионеров

РПЛ выступила с заявлением по итогам общего собрания клубов лиги, которое состоялось 31 августа.

«РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола.

1️. Формат Тинькофф РПЛ

Клубы заслушали доклад Hyperсube о новом формате Тинькофф РПЛ, который презентовал глава компании Питер Ньювенхейс. Предложенная структура под названием «Юпитер-16» включает в себя два этапа. На первом 16 команд играют 24 тура, на втором участники делятся на две группы: первая шестeрка играет 10 туров, остальные десять команд – девять туров.

По итогам выступления участники собрания поблагодарили разработчиков за проделанную большую и содержательную работу, при этом отметили, что формат «Юпитер-16» нуждается в дополнительной проработке в ряде принципиальных вопросов, касающихся оценки роста стоимости медиаправ, принципов спортивной справедливости и составления календаря.

Клубы РПЛ поручили президенту лиги Сергею Прядкину и рабочей группе, сформированной из представителей клубов, разработать и предложить альтернативные варианты формата проведения Тинькофф РПЛ.

РФС, РПЛ и Hypercube вернутся к обсуждению данного вопроса в течение месяца.

2️. Лимит на легионеров

Клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров. В РПЛ будет организована рабочая группа, задача которой – разработать предложения по количественному и качественному критериям для иностранных футболистов и выработать позицию по срокам вступления изменений в силу.

3. Доморощенные игроки

Общее собрание одобрило предложение РФС по доморощенным игрокам, которое включало в себя переход с сезона 2022/23 на формат «6 воспитанников ассоциации и 2 воспитанника клуба» и последующее изменение формата на «4 воспитанника ассоциации и 4 воспитанника клуба», – говорится в заявлении РПЛ.