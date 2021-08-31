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РПЛ и клубы выступили за комплексную реформу лиги и смягчение лимита на легионеров

31 августа 2021, 23:33
14

РПЛ выступила с заявлением по итогам общего собрания клубов лиги, которое состоялось 31 августа.

«РПЛ поддержала инициативу РФС по проведению комплексной реформы футбола.

1️. Формат Тинькофф РПЛ

Клубы заслушали доклад Hyperсube о новом формате Тинькофф РПЛ, который презентовал глава компании Питер Ньювенхейс. Предложенная структура под названием «Юпитер-16» включает в себя два этапа. На первом 16 команд играют 24 тура, на втором участники делятся на две группы: первая шестeрка играет 10 туров, остальные десять команд – девять туров.

По итогам выступления участники собрания поблагодарили разработчиков за проделанную большую и содержательную работу, при этом отметили, что формат «Юпитер-16» нуждается в дополнительной проработке в ряде принципиальных вопросов, касающихся оценки роста стоимости медиаправ, принципов спортивной справедливости и составления календаря.

Клубы РПЛ поручили президенту лиги Сергею Прядкину и рабочей группе, сформированной из представителей клубов, разработать и предложить альтернативные варианты формата проведения Тинькофф РПЛ.

РФС, РПЛ и Hypercube вернутся к обсуждению данного вопроса в течение месяца.

2️. Лимит на легионеров

Клубы и лига выступили за смягчение лимита на легионеров. В РПЛ будет организована рабочая группа, задача которой – разработать предложения по количественному и качественному критериям для иностранных футболистов и выработать позицию по срокам вступления изменений в силу.

3. Доморощенные игроки

Общее собрание одобрило предложение РФС по доморощенным игрокам, которое включало в себя переход с сезона 2022/23 на формат «6 воспитанников ассоциации и 2 воспитанника клуба» и последующее изменение формата на «4 воспитанника ассоциации и 4 воспитанника клуба», – говорится в заявлении РПЛ.

Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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paracetamol
1630442930
Сборище сумасшедших постановило...
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NewLife
1630444148
Бабло заплатили, получили то что надо еще обсуждать и предлагать альтернативные варианты - чиновничий тяни-толкай. Была бы моя воля, я бы этих маразматиков расформировал за профнепригодностью и набрал бы тех, кто на деле уже проявил свои управленческие таланты.
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сутулая собака и лисы
1630445927
*****, когда они поймут, что сборная нуждается не в квотах для воспитанников, а в наличии качественных футбольных школ, дохода этих школ и в хорошем уровне жизни в регионах (спорт стоит денег, топовой амунии, медицины и правильного питания, найдите всё это в Омске или Саратове). хотя, всё они понимают, очередной попил и видимость действий.
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нейтральныйкакникто
1630452913
Сумасшедшая новость, типа -по многочисленным просьбам трудящихся в стране повысили цены на все продукты и понизили зарплату рядовому рабочему и рабочим среднего звена.Ура товарищи!!!!!!!
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lihachevsabin
1630456334
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Serg54-45
1630465448
Да какая отмена лимита на легионеров, посмотрите кто к нам едет и за какие деньги на примере текущих трансферов. Отменим, заполоним шлаком 99%, будут за те же зп бегать сборная африки, а в свою сборную набирать из ФНЛ, в этом заинтересованы только агенты футбольные, вот они лопатами бабла грести начнут. За то избавимся от паспортистов. Звучит как будто, на зло бабушке отморожу уши.
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paracetamol
1630475022
Hypercube отмыла денюжки и поделилась. Как это привычно и противно!
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portero
1630478153
Питер-"хапуга" нашел контору гле можно долго пилить деньги на халяву , прядкин счастлив тоже...
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bomilazdeshnii
1630488591
Воспитанники ассоциации-это кто?
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Enter2006
1630492608
Нахрен нам это Hyperсube, денег если некому отдать - отдайте мне ) Херней страдаете.
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