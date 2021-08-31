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    Журналист Романо: «Барселона» согласовала контракт с форвардом «Севильи» Де Йонгом. Он должен заменить Гризманна

    Нападающий «Севильи» Люк Де Йонг близок к переходу в «Барселону».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб согласовал с 31-летним голландцем условия личного контракта. Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров.

    По информации Sky Sports, Де Йонг должен заменить в «Барселоне» Антуана Гризманна, который близок к возвращению в «Атлетико».

    • Рыночная стоимость Де Йонга – 10 миллионов евро.
    • В новом сезоне он не провел ни одного матча.
    • Голландец знаком с главным тренером «Барсы» Рональдом Куманом по совместной работе в сборной.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    31.08.2021 22:53
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