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  • Журналист Романо: «Барселона» согласовала контракт с форвардом «Севильи» Де Йонгом. Он должен заменить Гризманна

Журналист Романо: «Барселона» согласовала контракт с форвардом «Севильи» Де Йонгом. Он должен заменить Гризманна

31 августа 2021, 22:53
2

Нападающий «Севильи» Люк Де Йонг близок к переходу в «Барселону».

По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб согласовал с 31-летним голландцем условия личного контракта. Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров.

По информации Sky Sports, Де Йонг должен заменить в «Барселоне» Антуана Гризманна, который близок к возвращению в «Атлетико».

  • Рыночная стоимость Де Йонга – 10 миллионов евро.
  • В новом сезоне он не провел ни одного матча.
  • Голландец знаком с главным тренером «Барсы» Рональдом Куманом по совместной работе в сборной.

Источник: твиттер Фабрицио Романо
Испания. Примера Барселона Севилья де Йонг Люк Гризманн Антуан
Комментарии (2)
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DeStar
1630448750
не плохой напад, но блин.. 31 год, а в этом сезоне чего не играл?
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Derzkiy1
1630473088
Ну и трансферы ….
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