Журналист Романо: «Барселона» согласовала контракт с форвардом «Севильи» Де Йонгом. Он должен заменить Гризманна

Нападающий «Севильи» Люк Де Йонг близок к переходу в «Барселону».
По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб согласовал с 31-летним голландцем условия личного контракта. Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров.
По информации Sky Sports, Де Йонг должен заменить в «Барселоне» Антуана Гризманна, который близок к возвращению в «Атлетико».
- Рыночная стоимость Де Йонга – 10 миллионов евро.
- В новом сезоне он не провел ни одного матча.
- Голландец знаком с главным тренером «Барсы» Рональдом Куманом по совместной работе в сборной.
Источник: твиттер Фабрицио Романо