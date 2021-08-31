Журналист Романо: «Барселона» согласовала контракт с форвардом «Севильи» Де Йонгом. Он должен заменить Гризманна

Нападающий «Севильи» Люк Де Йонг близок к переходу в «Барселону».

По информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский клуб согласовал с 31-летним голландцем условия личного контракта. Клубы находятся на продвинутой стадии переговоров.

По информации Sky Sports, Де Йонг должен заменить в «Барселоне» Антуана Гризманна, который близок к возвращению в «Атлетико».