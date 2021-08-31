ЦСКА: Фукс вернется в общую группу в конце сентября

ЦСКА выступил с заявлением по поводу травмы защитника Бруно Фукса.

Бразилец получил травму в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева».

Eurostavka написала, что он пропустит до двух месяцев.

«В результате проведенной магнитно-резонансной томографии у защитника выявлено повреждение мышц задней поверхности правого бедра. Бруно уже приступил к индивидуальным тренировкам в Ватутинках с реабилитологом и физиотерапевтами ЦСКА.

Ожидается, что защитник вернется в общую группу армейцев к концу сентября», – говорится в сообщении.