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    ЦСКА: Фукс вернется в общую группу в конце сентября

    ЦСКА выступил с заявлением по поводу травмы защитника Бруно Фукса.

    «В результате проведенной магнитно-резонансной томографии у защитника выявлено повреждение мышц задней поверхности правого бедра. Бруно уже приступил к индивидуальным тренировкам в Ватутинках с реабилитологом и физиотерапевтами ЦСКА.

    Ожидается, что защитник вернется в общую группу армейцев к концу сентября», – говорится в сообщении.

    • ЦСКА купил Фукса прошлым летом за 8 миллионов евро.
    • Он пропустил большую часть сезона из-за различных травм.
    • На его счету 1 матч в РПЛ.

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    Источник: сайт ЦСКА

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