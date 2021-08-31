ЦСКА: Фукс вернется в общую группу в конце сентября

ЦСКА выступил с заявлением по поводу травмы защитника Бруно Фукса.
- Бразилец получил травму в матче молодежного первенства против «Академии Коноплева».
- Eurostavka написала, что он пропустит до двух месяцев.
«В результате проведенной магнитно-резонансной томографии у защитника выявлено повреждение мышц задней поверхности правого бедра. Бруно уже приступил к индивидуальным тренировкам в Ватутинках с реабилитологом и физиотерапевтами ЦСКА.
Ожидается, что защитник вернется в общую группу армейцев к концу сентября», – говорится в сообщении.
- ЦСКА купил Фукса прошлым летом за 8 миллионов евро.
- Он пропустил большую часть сезона из-за различных травм.
- На его счету 1 матч в РПЛ.
Источник: сайт ЦСКА