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ЦСКА: Фукс вернется в общую группу в конце сентября

31 августа 2021, 15:40
3

ЦСКА выступил с заявлением по поводу травмы защитника Бруно Фукса.

«В результате проведенной магнитно-резонансной томографии у защитника выявлено повреждение мышц задней поверхности правого бедра. Бруно уже приступил к индивидуальным тренировкам в Ватутинках с реабилитологом и физиотерапевтами ЦСКА.

Ожидается, что защитник вернется в общую группу армейцев к концу сентября», – говорится в сообщении.

  • ЦСКА купил Фукса прошлым летом за 8 миллионов евро.
  • Он пропустил большую часть сезона из-за различных травм.
  • На его счету 1 матч в РПЛ.

Источник: сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фукс Бруно
Комментарии (3)
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Ганнибал Лектор
1630421746
Лавры Маркизио покоя не дают?
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CSKA471
1630427727
Да, провальный трансвер
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ruded
1630430121
Фукс как тот, который в "приключениях капитана Врангеля" -возложена огромная ответственность, но все время выезжает за счет других..
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