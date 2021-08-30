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Гилерме: «Был расстроен из-за того, что не попал на Евро-2020»

30 августа 2021, 07:59
5

Вратарь «Локомотива» Гилерме ответил на вопросы о возвращении в сборную России.

«Вызов в сборную не был неожиданностью. Я не завершал карьеру в сборной, поэтому всегда был готов к вызову. Я был расстроен из-за того, что не попал на Евро. Но я всегда хотел вернуться в сборную.

Я очень счастлив, что меня вызвали. Сейчас на сборе пять вратарей. Конкуренция за место в старте большая. Буду работать и делать все возможное, чтобы показать лучшую игру.

Сейчас у меня нормальное состояние. Если тренерский штаб решит, что я буду в старте против Хорватии, выйду и буду играть.

Все вратари сборной – высокого уровня, их качества позволяют каждому из них быть первым номером. А кто будет играть, решат тренеры. Кто бы ни вышел в старте, получит поддержку от всех вратарей сборной», – сказал натурализованный бразилец.

  • Гилерме не вызывался в сборную с ноября 2020 года.
  • На счету голкипера 17 пропущенных голов в 16 матчах.
  • В сентябре россияне сыграют с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Источник: Ютуб-канал РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Гилерме
Комментарии (5)
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Plyash
1630300965
Чего расстраиваться,это не последняя игра и не последние сборы команды.Играйте,господа футболисты,всё в Ваших ногах.
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zigbert
1630315853
Играть надо лучше и все мечты сбудутся.
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Sky Spartak
1630338105
Надеюсь не поставят в стартовый состав.... В ЛЧ и т.д ты уже показал уровень...странно,что вообще вызвали...столько регулярных ошибок и всё равно в сборной...
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