Гилерме: «Был расстроен из-за того, что не попал на Евро-2020»

Вратарь «Локомотива» Гилерме ответил на вопросы о возвращении в сборную России.

«Вызов в сборную не был неожиданностью. Я не завершал карьеру в сборной, поэтому всегда был готов к вызову. Я был расстроен из-за того, что не попал на Евро. Но я всегда хотел вернуться в сборную.

Я очень счастлив, что меня вызвали. Сейчас на сборе пять вратарей. Конкуренция за место в старте большая. Буду работать и делать все возможное, чтобы показать лучшую игру.

Сейчас у меня нормальное состояние. Если тренерский штаб решит, что я буду в старте против Хорватии, выйду и буду играть.

Все вратари сборной – высокого уровня, их качества позволяют каждому из них быть первым номером. А кто будет играть, решат тренеры. Кто бы ни вышел в старте, получит поддержку от всех вратарей сборной», – сказал натурализованный бразилец.