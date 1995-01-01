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    Гилерме: «Был расстроен из-за того, что не попал на Евро-2020»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме ответил на вопросы о возвращении в сборную России.

    «Вызов в сборную не был неожиданностью. Я не завершал карьеру в сборной, поэтому всегда был готов к вызову. Я был расстроен из-за того, что не попал на Евро. Но я всегда хотел вернуться в сборную.

    Я очень счастлив, что меня вызвали. Сейчас на сборе пять вратарей. Конкуренция за место в старте большая. Буду работать и делать все возможное, чтобы показать лучшую игру.

    Сейчас у меня нормальное состояние. Если тренерский штаб решит, что я буду в старте против Хорватии, выйду и буду играть.

    Все вратари сборной – высокого уровня, их качества позволяют каждому из них быть первым номером. А кто будет играть, решат тренеры. Кто бы ни вышел в старте, получит поддержку от всех вратарей сборной», – сказал натурализованный бразилец.

    • Гилерме не вызывался в сборную с ноября 2020 года.
    • На счету голкипера 17 пропущенных голов в 16 матчах.
    • В сентябре россияне сыграют с Хорватией, Кипром и Мальтой.

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    Источник: Ютуб-канал РФС

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7448

      playsh 1 час назад

      Чего расстраиваться,это не последняя игра и не последние сборы команды.Играйте,господа футболисты,всё в Ваших ногах.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6795

      Fusballer > playsh 1 час назад

      Хорошему вратарю и руки не помешают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7448

      playsh > Fusballer 11 минут назад

      Тонкое наблюдение.

      0
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