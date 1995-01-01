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    Жемалетдинов: «При Карпине в сборной стало веселее. Игроки более раскрепощены»

    Футболист сборной России Рифат Жемалетдинов оценил атмосферу в команде при Валерии Карпине. Стало веселее.

    – Далер Кузяев сказал, что с приходом Валерия Карпина в сборной России поменялся быт. В чем это проявляется?

    – Мне кажется, что стало веселее. Мы чувствуем себя в команде более раскрепощено. Но прошел только один день, и пока не понятно, как будет дальше.

    – До этого было не так весело?

    – Было тяжелее.

    • 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.
    • Жемалетдинов пропустит этот матч из-за дисквалификации.
    • Россияне идут в группе 2-ми, хорваты лидируют.

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    Источник: «Советский спорт»

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