Жемалетдинов: «При Карпине в сборной стало веселее. Игроки более раскрепощены»

Футболист сборной России Рифат Жемалетдинов оценил атмосферу в команде при Валерии Карпине. Стало веселее.
– Далер Кузяев сказал, что с приходом Валерия Карпина в сборной России поменялся быт. В чем это проявляется?
– Мне кажется, что стало веселее. Мы чувствуем себя в команде более раскрепощено. Но прошел только один день, и пока не понятно, как будет дальше.
– До этого было не так весело?
– Было тяжелее.
- 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.
- Жемалетдинов пропустит этот матч из-за дисквалификации.
- Россияне идут в группе 2-ми, хорваты лидируют.
Карпин: «Вместо Дзюбы шутить в сборной буду я. Буду клоуном»
Источник: «Советский спорт»