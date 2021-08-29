Жемалетдинов: «При Карпине в сборной стало веселее. Игроки более раскрепощены»

Футболист сборной России Рифат Жемалетдинов оценил атмосферу в команде при Валерии Карпине. Стало веселее.

– Далер Кузяев сказал, что с приходом Валерия Карпина в сборной России поменялся быт. В чем это проявляется?

– Мне кажется, что стало веселее. Мы чувствуем себя в команде более раскрепощено. Но прошел только один день, и пока не понятно, как будет дальше.

– До этого было не так весело?

– Было тяжелее.

1 сентября Россия сыграет с Хорватией в отборе ЧМ-2022.

Жемалетдинов пропустит этот матч из-за дисквалификации.

Россияне идут в группе 2-ми, хорваты лидируют.

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