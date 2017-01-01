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    Уроженец Одессы и игрок «СКА-Хабаровска» Эммерсон вызван в сборную Конго

    Защитник «СКА-Хабаровска» Эммерсон отправился в сборную Конго. В сентябре она проведет матчи отборочного цикла ЧМ-2022.

    «2 сентября на выезде с Намибией. 7 сентября дома против Сенегала.

    Поздравляем Эми с вызовом и желаем удачи в матчах за национальную команду», – написал хабаровский клуб.

    • 25-летний игрок родился в Одессе в семье иммигранта из Конго.
    • В сборную Конго Эммерсон вызывается с 2017 года.
    • В текущем сезоне ФНЛ Эммерсон провел 6 матчей.

    Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ

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    Источник: твиттер «СКА-Хабаровска»

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