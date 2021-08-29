Уроженец Одессы и игрок «СКА-Хабаровска» Эммерсон вызван в сборную Конго

Защитник «СКА-Хабаровска» Эммерсон отправился в сборную Конго. В сентябре она проведет матчи отборочного цикла ЧМ-2022.

«2 сентября на выезде с Намибией. 7 сентября дома против Сенегала.

Поздравляем Эми с вызовом и желаем удачи в матчах за национальную команду», – написал хабаровский клуб.

25-летний игрок родился в Одессе в семье иммигранта из Конго.

В сборную Конго Эммерсон вызывается с 2017 года.

В текущем сезоне ФНЛ Эммерсон провел 6 матчей.

Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ