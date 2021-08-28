Роналду сможет взять седьмой номер в «Манчестер Юнайтед» только в случае ухода Кавани

Новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пока не определился с игровым номером.

Привычную «семерку» португалец сможет взять только в случае ухода Эдинсона Кавани.

Уругваец не имеет права уступить седьмой номер Роналду, поскольку правила АПЛ запрещают делать это по ходу сезона.