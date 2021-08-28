Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Роналду сможет взять седьмой номер в «Манчестер Юнайтед» только в случае ухода Кавани

Роналду сможет взять седьмой номер в «Манчестер Юнайтед» только в случае ухода Кавани

28 августа 2021, 09:56
18

Новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пока не определился с игровым номером.

Привычную «семерку» португалец сможет взять только в случае ухода Эдинсона Кавани.

Уругваец не имеет права уступить седьмой номер Роналду, поскольку правила АПЛ запрещают делать это по ходу сезона.

  • В «МЮ» сейчас свободны номера 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.
  • Форвард лишь 2 раза за карьеру играл не с «семеркой» – в «Спортинге» (28-й) и в первом сезоне в «Реале» (9-й).
  • Роналду вернулся в английский клуб спустя 12 лет.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Кавани Эдинсон
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Solist345345
1630136956
П#з&ец проблема.
Ответить
Хакасия
1630137247
Думаю, было бы логично взять 12 номер, через 12 лет.
Ответить
Томик
1630137750
Редкие футболки будут продаваться в этом сезоне в Манчестере. С номером, под которым Роналду не играл пока ещё. И менее года. Налетай, больше не будет.
Ответить
alapshin
1630142658
Ceкс Знaкомcтва в твоем городе и радар Дaвaлoк. Рeгистpация анoнимнaя и бeсплaтная ----> https://9di.es/yh76ogvt
Ответить
Maxi_7
1630143137
Думаю, МЮ уже договорился о продаже Кавани и новость опубликуют в ближайшее время... во-первых Манчестер не играет в 2 чистых центфорварда и Кавани будет все время сидеть на банке, а во-вторых для Роналду 7ка это не просто номер, у него весь бизнес основан на этой цифре, все рекламные контракты, бренд CR7 знает весь мир и, уверен, он бы не переходил в команду, если бы ему не гарантировали этот номер... кстати, возможно, что это одна из причин, почему он не перешел в Сити... возможно Стерлинга продавать не хотели никак и это и послужило причиной отказа португальца...
Ответить
Garrincha58
1630143395
а кто пенальти бить будет?, ведь там свой штатный БрунуПенальтиш
Ответить
derrik2000
1630144608
"Новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пока не определился с игровым номером." Мне бы его "заботы"! ))))))))))))))))))
Ответить
Derzkiy1
1630150873
Кавани сам думаю ему отдаст, без лишних вопросов
Ответить
Aldo.CSKA
1630153201
Да не будет он играть под каким-либо другим номером кроме 7. Это его цифра по жизни и я думаю найдут способ ему его выдать. Это даже не обсуждается
Ответить
anri1703
1630167074
получается может есть в правилах английской лиги но надо специальное разрешение я думаю в данном случае если мю обратиться лига пойдет на встречу
Ответить
Главные новости
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
3
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
5
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
10
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
1
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
29
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
16
Все новости
Все новости
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
22:35
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
21:33
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
19:38
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
17:57
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
16:14
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
Вчера, 16:27
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
Вчера, 14:53
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
Вчера, 13:26
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
Вчера, 11:41
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
Вчера, 11:17
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
Вчера, 08:45
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
Вчера, 01:44
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
Вчера, 01:11
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
28 августа
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+