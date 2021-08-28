Роналду сможет взять седьмой номер в «Манчестер Юнайтед» только в случае ухода Кавани

Новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пока не определился с игровым номером.
Привычную «семерку» португалец сможет взять только в случае ухода Эдинсона Кавани.
Уругваец не имеет права уступить седьмой номер Роналду, поскольку правила АПЛ запрещают делать это по ходу сезона.
- В «МЮ» сейчас свободны номера 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.
- Форвард лишь 2 раза за карьеру играл не с «семеркой» – в «Спортинге» (28-й) и в первом сезоне в «Реале» (9-й).
- Роналду вернулся в английский клуб спустя 12 лет.
Источник: Goal.com