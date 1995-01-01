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    Роналду сможет взять седьмой номер в «Манчестер Юнайтед» только в случае ухода Кавани

    Новичок «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пока не определился с игровым номером.

    Привычную «семерку» португалец сможет взять только в случае ухода Эдинсона Кавани.

    Уругваец не имеет права уступить седьмой номер Роналду, поскольку правила АПЛ запрещают делать это по ходу сезона.

    • В «МЮ» сейчас свободны номера 12, 15, 24, 30, 31, 33, 35.
    • Форвард лишь 2 раза за карьеру играл не с «семеркой» – в «Спортинге» (28-й) и в первом сезоне в «Реале» (9-й).
    • Роналду вернулся в английский клуб спустя 12 лет.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 09:56
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1806

      Радио1000шумеров 10 минут назад

      6+1

      0
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      Рейтинг: +5931

      Томик 39 минут назад

      Редкие футболки будут продаваться в этом сезоне в Манчестере. С номером, под которым Роналду не играл пока ещё. И менее года. Налетай, больше не будет.

      0
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      Рейтинг: +218

      Хакасия 48 минут назад

      Думаю, было бы логично взять 12 номер, через 12 лет.

      0
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      Рейтинг: +1578

      DMитрий 51 минуту назад

      Кавани должен уйти. Фиктивно расторгается контракт и заключается сразу под новый номер.

      0
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      Рейтинг: +232

      Solist345345 52 минуты назад

      П#з&ец проблема.

      0
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      Рейтинг: +1120

      zarsm 1 час назад

      Могли бы сделать исключение по такому случаю

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      Рейтинг: +21259

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Может быть 77-й или 70-й?

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      Рейтинг: +136

      ALEXMAN888 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Нельзя!

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