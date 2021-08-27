Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Защитник Кауфриз прибыл в Москву для завершения трансфера в «Спартак»

Защитник Кауфриз прибыл в Москву для завершения трансфера в «Спартак»

27 августа 2021, 21:15
20

Максимилиано Кауфриз из бельгийского «Сент-Труйдена» прилетел в Москву, где пройдет углубленный медосмотр для «Спартака». Если обследование не выявит у игрока проблем, он подпишет контракт с российским клубом.

Осмотр займет несколько дней. В случае подписания Кауфриза «Спартаку» предстоит освободить одно легионерское место в заявке на РПЛ (сейчас они все заполнены).

  • Кауфриз – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
  • Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.
  • Рыночная стоимость футболиста – 850 тысяч евро.

В Бельгии сообщили о завершении трансфера защитника Кауфриза в «Спартак». Игрок уже не тренируется с «Сент-Труйденом»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Сент-Труйден Спартак Кофрие Максимилиано
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1630088805
" В случае подписания Кауфриза «Спартаку» предстоит освободить одно легионерское место в заявке на РПЛ " - ХЕНДРИКС и на мой взгляд это будет справедливо и правильно !!!
Ответить
lek!
1630092875
Откуда они нашли его ? Очередная заезда европейского футбола .
Ответить
nikfwmishin
1630092880
Ceкс Знaкомcтва в твоем городе и радар Дaвaлoк. Рeгистpация анoнимнaя и бeсплaтная ----> https://acortar.link/NQLxs2
Ответить
derrik2000
1630092992
Если центральный защитник, то, получается, у Жиго с отъездом уже всё на мази. Ждали только ентого Кауфриза, или ещё кого-то на эту позицию.
Ответить
Solist345345
1630093750
Антифриз пошел в Спартак.
Ответить
vlad1969
1630097218
Второй Хендрикс((((жопа полная(( всякую херню по убитым лигам собирают...)(( когда же это закончится!!??
Ответить
paracetamol
1630099533
Ларссона гоните, лентяй и бездельник!
Ответить
R_a_i_n
1630125279
Гвоздь в крышку гроба
Ответить
alefreddy
1630136993
уж больно дешевый и команда не на слуху
Ответить
SLADE2019
1630145060
Да, а я уже радовался, что это все слухами оказались разговоры об этом мусоре.
Ответить
Главные новости
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
1
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
5
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
9
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
29
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
16
Все новости
Все новости
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
29
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
20
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
18
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
148
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+