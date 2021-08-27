Защитник Кауфриз прибыл в Москву для завершения трансфера в «Спартак»

Максимилиано Кауфриз из бельгийского «Сент-Труйдена» прилетел в Москву, где пройдет углубленный медосмотр для «Спартака». Если обследование не выявит у игрока проблем, он подпишет контракт с российским клубом.

Осмотр займет несколько дней. В случае подписания Кауфриза «Спартаку» предстоит освободить одно легионерское место в заявке на РПЛ (сейчас они все заполнены).

Кауфриз – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.

Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.

Рыночная стоимость футболиста – 850 тысяч евро.

В Бельгии сообщили о завершении трансфера защитника Кауфриза в «Спартак». Игрок уже не тренируется с «Сент-Труйденом»