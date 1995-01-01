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    Защитник Кауфриз прибыл в Москву для завершения трансфера в «Спартак»

    Максимилиано Кауфриз из бельгийского «Сент-Труйдена» прилетел в Москву, где пройдет углубленный медосмотр для «Спартака». Если обследование не выявит у игрока проблем, он подпишет контракт с российским клубом.

    Осмотр займет несколько дней. В случае подписания Кауфриза «Спартаку» предстоит освободить одно легионерское место в заявке на РПЛ (сейчас они все заполнены).

    • Кауфриз – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
    • Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.
    • Рыночная стоимость футболиста – 850 тысяч евро.

    В Бельгии сообщили о завершении трансфера защитника Кауфриза в «Спартак». Игрок уже не тренируется с «Сент-Труйденом»

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9635

      житель СПб 26 минут назад

      Каждый день новости про покупки Спартака, Локо, Рубина... Мне бы очень хотелось, чтобы "гон" на Зенит по финансовым вопросам со стороны наших недругов закончился. Уже все понятно, у кого денег больше.

      0
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      Рейтинг: +13390

      Persona_non_Grata 28 минут назад

      " В случае подписания Кауфриза «Спартаку» предстоит освободить одно легионерское место в заявке на РПЛ " - ХЕНДРИКС и на мой взгляд это будет справедливо и правильно !!!

      2
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      Рейтинг: +611

      ПалкоВводецъ 34 минуты назад

      Очередной европейский неликвид. Шлаку шлак. Гыгыгы

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