Защитник Кауфриз прибыл в Москву для завершения трансфера в «Спартак»

Каждый день новости про покупки Спартака, Локо, Рубина... Мне бы очень хотелось, чтобы "гон" на Зенит по финансовым вопросам со стороны наших недругов закончился. Уже все понятно, у кого денег больше.
Максимилиано Кауфриз из бельгийского «Сент-Труйдена» прилетел в Москву, где пройдет углубленный медосмотр для «Спартака». Если обследование не выявит у игрока проблем, он подпишет контракт с российским клубом.
Осмотр займет несколько дней. В случае подписания Кауфриза «Спартаку» предстоит освободить одно легионерское место в заявке на РПЛ (сейчас они все заполнены).
- Кауфриз – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
- Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.
- Рыночная стоимость футболиста – 850 тысяч евро.
В Бельгии сообщили о завершении трансфера защитника Кауфриза в «Спартак». Игрок уже не тренируется с «Сент-Труйденом»