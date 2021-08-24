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    В Бельгии сообщили о завершении трансфера защитника Кауфриза в «Спартак». Игрок уже не тренируется с «Сент-Труйденом»

    Защитник бельгийского «Сент-Труйдена» Максимилиано Кауфриз вскоре пополнит «Спартак». Он уже не тренируется со своим нынешним клубом.

    Источник пишет, что переход уже завершен и о нем в ближайшее время сообщат официально.

    • Кауфриз – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
    • Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.
    • Рыночная стоимость футболиста – 850 тысяч евро.

    «СЭ»: защитник «Сент-Трюйдена» Кауфриз перейдет в «Спартак». В пятницу он прилетит в Москву

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    Источник: HBvL

    Бельгийское новостное СМИ, базируется в Лимбурге. Аудитория в твиттере - более 41 тысячи подписчиков.

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    24.08.2021 16:54
    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +8778

      Cleaner 7 часов назад

      А может быть ЛИМИТ НУЖНО УЖЕСТОЧАТЬ, а не отменять?!! Чтобы к нам не везли всякий МУСОР?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2617

      ySS 22 часа назад

      Запас на будущий безлимит

      0
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      Рейтинг: +16548

      derrik2000 23 часа назад

      Да хрен с ним.
      Из-за того, что на ютубе НЕТ нет одного видеоролика с фрагментами его игры, подозреваю, что он - игрочишка.
      Только, вот, ЧЬЁ ПРОТЕЖЕ, интересно узнать?
      А вообще - взяли и взяли.
      В юбилейный год Алекперов и Федун с Заремой ещё устроят болельщикам сюрпрЫз.
      А пресс-служба клуба активно поможет..

      1
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      Рейтинг: +3449

      _Marqella_ 23 часа назад

      Сомнительная сделка,да, не дорого,но если посмотреть таблицу чемпионата Бельгии то можно понять,что «Сент-Труйден пропускает много.Уровень защитников не вызывает доверия...Посмотрим,что из этого получиться...

      0
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      Рейтинг: +4062

      rash1959 23 часа назад

      Может и есть смысл прогнать через сито несколько недорогих игроков, чем брать одного-двух также неизвестных задорого. Кто чего стоит может показать только время. Видимо на "очень" дорогих и известных денег не хватает.
      Деньги не мои, поэтому думать надо Федуну, ему же платить.

      1
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      Рейтинг: +209

      jek718875 23 часа назад

      Моя не понимает таких трансферов

      1
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      Рейтинг: +88840

      zigbert 24 августа, 18:00

      Конечно надо видеть его игру. Но не поспешное ли это решение в отсутствии спортдира?

      7
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      Рейтинг: +603

      mama1991 24 августа, 17:56

      в бразилии столько молодых, качественных бразильцев,голодных бразильцев, которым кровь из носу надо обустраивать свой быт, и быт родителей, которые землю готовы грызть чтоб уехать в европу на хорошие контракты, шахтер это доказывает который год... нет б л я д ь, они из сытой бельгии берут очередного хендрикса.... которому п о х у й... дриуси и ко...

      0
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      Рейтинг: +3449

      _Marqella_ > mama1991 23 часа назад

      Себу не трогай...))

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      Рейтинг: +603

      mama1991 > _Marqella_ 23 часа назад

      я просто привел пример, не далекий, о без амбициозном игрочишке...

      1
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      Рейтинг: +9737

      NewLife 24 августа, 17:47

      Жиго с ним по-французски, а Антоха по-голландски - договорятся.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6661

      Fusballer 24 августа, 17:31

      Не, ну а что? Зато дёшево! Можно 40 таких купить вместо одного Малкома. Толку примерно столько же будет.

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