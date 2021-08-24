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  • В Бельгии сообщили о завершении трансфера защитника Кауфриза в «Спартак». Игрок уже не тренируется с «Сент-Труйденом»

В Бельгии сообщили о завершении трансфера защитника Кауфриза в «Спартак». Игрок уже не тренируется с «Сент-Труйденом»

24 августа 2021, 16:54
15

Защитник бельгийского «Сент-Труйдена» Максимилиано Кауфриз вскоре пополнит «Спартак». Он уже не тренируется со своим нынешним клубом.

Источник пишет, что переход уже завершен и о нем в ближайшее время сообщат официально.

  • Кауфриз – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
  • Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.
  • Рыночная стоимость футболиста – 850 тысяч евро.

«СЭ»: защитник «Сент-Трюйдена» Кауфриз перейдет в «Спартак». В пятницу он прилетит в Москву

Источник: HBvL

Бельгийское новостное СМИ, базируется в Лимбурге. Аудитория в твиттере - более 41 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Сент-Труйден Кофрие Максимилиано
Комментарии (15)
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R_a_i_n
1629813745
Это пизнест товарищи...
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Боцман59rus
1629815370
лучше уж так, чем пенсионеров из Хорватии и Украины собирать)))
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Fusballer
1629815471
Не, ну а что? Зато дёшево! Можно 40 таких купить вместо одного Малкома. Толку примерно столько же будет.
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NewLife
1629816438
Жиго с ним по-французски, а Антоха по-голландски - договорятся.
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zigbert
1629817251
Конечно надо видеть его игру. Но не поспешное ли это решение в отсутствии спортдира?
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jek718875
1629817809
Моя не понимает таких трансферов
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rash1959
1629819209
Может и есть смысл прогнать через сито несколько недорогих игроков, чем брать одного-двух также неизвестных задорого. Кто чего стоит может показать только время. Видимо на "очень" дорогих и известных денег не хватает. Деньги не мои, поэтому думать надо Федуну, ему же платить.
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_Marqella_
1629819249
Сомнительная сделка,да, не дорого,но если посмотреть таблицу чемпионата Бельгии то можно понять,что «Сент-Труйден пропускает много.Уровень защитников не вызывает доверия...Посмотрим,что из этого получиться...
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derrik2000
1629820687
Да хрен с ним. Из-за того, что на ютубе НЕТ нет одного видеоролика с фрагментами его игры, подозреваю, что он - игрочишка. Только, вот, ЧЬЁ ПРОТЕЖЕ, интересно узнать? А вообще - взяли и взяли. В юбилейный год Алекперов и Федун с Заремой ещё устроят болельщикам сюрпрЫз. А пресс-служба клуба активно поможет..
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ySS
1629824355
Запас на будущий безлимит
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