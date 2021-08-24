В Бельгии сообщили о завершении трансфера защитника Кауфриза в «Спартак». Игрок уже не тренируется с «Сент-Труйденом»

Защитник бельгийского «Сент-Труйдена» Максимилиано Кауфриз вскоре пополнит «Спартак». Он уже не тренируется со своим нынешним клубом.
Источник пишет, что переход уже завершен и о нем в ближайшее время сообщат официально.
- Кауфриз – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
- Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.
- Рыночная стоимость футболиста – 850 тысяч евро.
«СЭ»: защитник «Сент-Трюйдена» Кауфриз перейдет в «Спартак». В пятницу он прилетит в Москву
Источник: HBvL
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