В Бельгии сообщили о завершении трансфера защитника Кауфриза в «Спартак». Игрок уже не тренируется с «Сент-Труйденом»

Защитник бельгийского «Сент-Труйдена» Максимилиано Кауфриз вскоре пополнит «Спартак». Он уже не тренируется со своим нынешним клубом.

Источник пишет, что переход уже завершен и о нем в ближайшее время сообщат официально.

Кауфриз – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.

Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.

Рыночная стоимость футболиста – 850 тысяч евро.

«СЭ»: защитник «Сент-Трюйдена» Кауфриз перейдет в «Спартак». В пятницу он прилетит в Москву