«СЭ»: защитник «Сент-Трюйдена» Кауфрис перейдет в «Спартак». В пятницу он прилетит в Москву

«Спартак» согласовал контракт с защитником «Сент-Труйдена» Максимилиано Кауфрисом.

По информации «Спорт-Экспресса», соглашение с 24-летним бельгийцем будет рассчитано на четыре года. Он должен прилететь в Москву в пятницу, 27 августа.