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    «СЭ»: защитник «Сент-Трюйдена» Кауфрис перейдет в «Спартак». В пятницу он прилетит в Москву

    «Спартак» согласовал контракт с защитником «Сент-Труйдена» Максимилиано Кауфрисом.

    По информации «Спорт-Экспресса», соглашение с 24-летним бельгийцем будет рассчитано на четыре года. Он должен прилететь в Москву в пятницу, 27 августа.

    • Кауфрис – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
    • Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.
    • Рыночная стоимость футболиста – 850 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4989

      filosof sparty 31 минуту назад

      Я прямо в предвкушении…Я конечно понимаю, что Ларссона мы тоже купили за смешные деньги и он выстрелил, но мне почему-то кажется это случайностью. Федун, когда икру то подвезёшь наконец???

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      Рейтинг: +24731

      Боцман59rus 45 минут назад

      _ что все, Жиго на лыжи встал?

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      Рейтинг: +20301

      vladimir-7 > Боцман59rus 35 минут назад

      Видимо так, жена требует возвращения мужа домой.

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