«СЭ»: защитник «Сент-Трюйдена» Кауфрис перейдет в «Спартак». В пятницу он прилетит в Москву

Я прямо в предвкушении…Я конечно понимаю, что Ларссона мы тоже купили за смешные деньги и он выстрелил, но мне почему-то кажется это случайностью. Федун, когда икру то подвезёшь наконец???
«Спартак» согласовал контракт с защитником «Сент-Труйдена» Максимилиано Кауфрисом.
По информации «Спорт-Экспресса», соглашение с 24-летним бельгийцем будет рассчитано на четыре года. Он должен прилететь в Москву в пятницу, 27 августа.
- Кауфрис – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
- Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.
- Рыночная стоимость футболиста – 850 тысяч евро.