Тренер «Антверпена» в честь выхода клуба в Лигу Европы пришел голым на пресс-конференцию

Главный тренер «Антверпена» Брайан Приске ярко отпраздновал выход команды в групповой этап Лиги Европы после победы над «Омонией» по сумме двух матчей (4:4, 3:2 – по пенальти).

Ранее он пообещал футболистам, что придет на пресс-конференцию голым, если команда пробьется в основной этап Лиги Европы. Он выполнил обещание, пообщавшись с журналистами без одежды.