Тренер «Антверпена» в честь выхода клуба в Лигу Европы пришел голым на пресс-конференцию

Главный тренер «Антверпена» Брайан Приске ярко отпраздновал выход команды в групповой этап Лиги Европы после победы над «Омонией» по сумме двух матчей (4:4, 3:2 – по пенальти).
Ранее он пообещал футболистам, что придет на пресс-конференцию голым, если команда пробьется в основной этап Лиги Европы. Он выполнил обещание, пообщавшись с журналистами без одежды.
- «Антверпен» уступил в первом матче – 2:4.
- В ответной игре бельгийцы победили со счетом 2:0 и оказались точнее в серии послематчевых пенальти.
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Источник: твиттер «Антверпена»