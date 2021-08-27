Тренер «Антверпена» в честь выхода клуба в Лигу Европы пришел голым на пресс-конференцию

Главный тренер «Антверпена» Брайан Приске ярко отпраздновал выход команды в групповой этап Лиги Европы после победы над «Омонией» по сумме двух матчей (4:4, 3:2 – по пенальти).

Ранее он пообещал футболистам, что придет на пресс-конференцию голым, если команда пробьется в основной этап Лиги Европы. Он выполнил обещание, пообщавшись с журналистами без одежды.

«Антверпен» уступил в первом матче – 2:4.

В ответной игре бельгийцы победили со счетом 2:0 и оказались точнее в серии послематчевых пенальти.