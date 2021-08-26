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    Тренер «Антверпена» в честь выхода клуба в Лигу Европы пришел голым на пресс-конференцию

    Главный тренер «Антверпена» Брайан Приске ярко отпраздновал выход команды в групповой этап Лиги Европы после победы над «Омонией» по сумме двух матчей (4:4, 3:2 – по пенальти).

    Ранее он пообещал футболистам, что придет на пресс-конференцию голым, если команда пробьется в основной этап Лиги Европы. Он выполнил обещание, пообщавшись с журналистами без одежды.

    • «Антверпен» уступил в первом матче – 2:4.
    • В ответной игре бельгийцы победили со счетом 2:0 и оказались точнее в серии послематчевых пенальти.

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    Источник: твиттер «Антверпена»

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