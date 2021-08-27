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Определились все участники группового этапа Лиги конференций

27 августа 2021, 00:45
6

Стали известны 32 команды, которые примут участие в групповом этапе дебютного розыгрыша Лиги конференций.

Корзина 1: «Рома» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Славия» (Чехия), «Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), ЛАСК (Австрия);

Корзина 2: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), ПАОК (Греция), «Ренн» (Франция), «Партизан» (Сербия), ЧФР (Румыния), «Заря» (Украина);

Корзина 3: «Унион» (Германия), ЦСКА (Болгария), «Витесс» (Нидерланды), «Слован» (Словакия), «Яблонец» (Чехия), «Алашкерт» (Армения), «Флора» (Эстония), «Кайрат» (Казахстан);

Корзина 4: «Линкольн» (Гибралтар), «Рандерс» (Дания), «Анортосис» (Кипр), ХИК (Финляндия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Мура» (Словения), «Омония» (Кипр).

  • Жеребьевка Лиги конференций состоится в пятницу, 27 августа, в Стамбуле.
  • Начало – в 15:30 по московскому времени.

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Рома Тоттенхэм Заря Кайрат Ренн Партизан Фейеноорд АЗ Алкмаар Копенгаген Базель
Комментарии (6)
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Genchik92
1630016211
Неплохии такие команды в этом турнире
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alex1951
1630038939
....а Россия где то затерялась.......
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