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    Определились все участники группового этапа Лиги конференций

    Стали известны 32 команды, которые примут участие в групповом этапе дебютного розыгрыша Лиги конференций.

    Корзина 1: «Рома» (Италия), «Тоттенхэм» (Англия), «Базель» (Швейцария), «Славия» (Чехия), «Копенгаген» (Дания), «Гент» (Бельгия), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), ЛАСК (Австрия);

    Корзина 2: «Фейеноорд» (Нидерланды), «Карабах» (Азербайджан), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), ПАОК (Греция), «Ренн» (Франция), «Партизан» (Сербия), ЧФР (Румыния), «Заря» (Украина);

    Корзина 3: «Унион» (Германия), ЦСКА (Болгария), «Витесс» (Нидерланды), «Слован» (Словакия), «Яблонец» (Чехия), «Алашкерт» (Армения), «Флора» (Эстония), «Кайрат» (Казахстан);

    Корзина 4: «Линкольн» (Гибралтар), «Рандерс» (Дания), «Анортосис» (Кипр), ХИК (Финляндия), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Мура» (Словения), «Омония» (Кипр).

    • Жеребьевка Лиги конференций состоится в пятницу, 27 августа, в Стамбуле.
    • Начало – в 15:30 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +166

      Genchik92 41 минуту назад

      Неплохии такие команды в этом турнире

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