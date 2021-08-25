Слуцкий: «Большинство клубов РПЛ выступили за полную отмену лимита»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подтвердил, что казанский клуб выступил за отмену лимита на легионеров.

«Рубин» далеко не единственный клуб в РПЛ, который выступил за полную отмену лимита. Вчера большое количество клубов подтвердили свою позицию за полную отмену лимита. Это «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА. Мы далеко не единственный клуб.

Мы много раз четко и аргументировано объясняли свою позицию, и я тоже на протяжении многих лет объяснял свою позицию, ратуя за отмену лимита. Я за то, чтобы россияне конкурировали с иностранцами за место в составе на абсолютно равных основаниях», – сказал Слуцкий.