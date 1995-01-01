Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Слуцкий: «Большинство клубов РПЛ выступили за полную отмену лимита»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подтвердил, что казанский клуб выступил за отмену лимита на легионеров.

    «Рубин» далеко не единственный клуб в РПЛ, который выступил за полную отмену лимита. Вчера большое количество клубов подтвердили свою позицию за полную отмену лимита. Это «Локомотив», «Динамо», «Краснодар», ЦСКА. Мы далеко не единственный клуб.

    Мы много раз четко и аргументировано объясняли свою позицию, и я тоже на протяжении многих лет объяснял свою позицию, ратуя за отмену лимита. Я за то, чтобы россияне конкурировали с иностранцами за место в составе на абсолютно равных основаниях», – сказал Слуцкий.

    • Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ выступают за лимит по схеме «10+15».
    • С сезона-2020/21 в РПЛ действует лимит «8+17».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1481

      tarasofka 45 минут назад

      пц заголовок. вы хоть сами читаете в первоисточнике, что пишете потом?
      большое количество клубов (как сказал слуцкий) - это не большинство.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88797
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67361
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru