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    «Локомотив» – о лимите: «Все изменения должны вводиться минимум на три года»

    «Локомотив» высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

    «В первую очередь необходимо, чтобы все принимаемые изменения действовали минимум три года. «Локомотив» адаптирован к тем условиям и к той ситуации, что есть на данный момент. «Локомотив» полностью поддерживает позицию РФС по доморощенным футболистам и готов даже усилить еe.

    Что касается изменения лимита на легионеров и количественных ограничений для иностранных игроков, то этот вопрос необходимо тщательно проработать.

    Своe видение клуб уже предоставил РПЛ и сообщит на общем собрании лиги 31 августа. Главное – все возможные изменения должны вводиться минимум на три года», – сообщили в пресс-службе клуба.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
    • Большинство клубов РПЛ выступают за лимит по схеме «10+15».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +553

      dim29 26 минут назад

      Не,ну а что мелочиться,почему не 10? Машина сломалась допустим через год после покупки,гарантия была на 3 к примеру,и выходит ещё 2 года на сломанной ездить,так что-ли?А если задуматься,то вы лимит больше 10 лет тому назад ввели,а эти схемы новые-это эмитация бурной деятельности,а на выходе пшик,сборная и еврокубки наглядный пример вашей работы,а ещё хуже дела у детского футбола,уроды млять.

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      Рейтинг: +1116

      Олег1204 38 минут назад

      А как это адаптироваться?

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