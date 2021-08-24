«Локомотив» – о лимите: «Все изменения должны вводиться минимум на три года»

«Локомотив» высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

«В первую очередь необходимо, чтобы все принимаемые изменения действовали минимум три года. «Локомотив» адаптирован к тем условиям и к той ситуации, что есть на данный момент. «Локомотив» полностью поддерживает позицию РФС по доморощенным футболистам и готов даже усилить еe.

Что касается изменения лимита на легионеров и количественных ограничений для иностранных игроков, то этот вопрос необходимо тщательно проработать.

Своe видение клуб уже предоставил РПЛ и сообщит на общем собрании лиги 31 августа. Главное – все возможные изменения должны вводиться минимум на три года», – сообщили в пресс-службе клуба.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Большинство клубов РПЛ выступают за лимит по схеме «10+15».

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