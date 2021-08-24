Дюков: «В России нет тренерской школы. Ее нужно создавать»

Президент РФС Александр Дюков высказался об уровне тренеров в российском футболе.

– Насколько российская тренерская школа жива и востребована? Часто говорят, что у нас игроки не уезжают, но, за исключением Черчесова и Слуцкого, тренеры у нас в сильных чемпионатах за границей тоже не работают.

– Может быть, я ошибаюсь, но я считаю, что тренерской школы у нас в настоящий момент нет. Есть наши, российские, тренеры.

Если говорить о школе как о неком институте – это может быть искусство, наука, – школа предполагает, наверное, предполагает какое-то количество последователей тех или иных идей, подходов, философии, убеждений, принципов.

Дальше уже идет процесс творческого развития ключевых идей и принципов, идет какая-то конкуренция, и в результате это взаимодополняющее развитие приводит к каким-то новым идеям. И, соответственно, есть последователи.

У нас много хороших российских тренеров, но я не вижу, чтобы наши тренеры действовали и верили в какую-то одну философию. Можно, наверное, говорить о немецкой школе тренеров, итальянской. В свое время была советская школа, и наши тренеры влияли на развитие тренерской мысли по всему миру.

Безусловно, нам нужна своя российская школа тренеров, и ее нужно создавать. Что можем делать мы? Вы знаете, что мы создали Академию Российского футбольного союза. В ее рамках разработаны десятки программ по подготовке специалистов, начиная от тренеров и заканчивая специалистами в других футбольных областях.

После создания Академии, два года назад, мы стали пересматривать и по сути разрабатывать новые образовательные программы для тренеров. Сейчас эта работа, по сути, завершена. Это программы уже с новым контентом, который отражает современные тенденции, которые происходят в футболе. С сентября начнем преподавание для наших тренеров по этим программам. Начнем с лицензий Pro и A, потом добавим другие.

Чтобы не терять время, в прошлом году для тренеров с лицензиями Pro и A мы проводили систему семинаров, классов для обмена мнениями с привлечением ведущих европейских специалистов. Тогда провели это онлайн из-за пандемии, но процесс продолжаем.

Дюков: «В 2008-м легионеры играли больше, а сборная выступала лучше. Бонус за паспорт – неправильно»