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Дюков: «В России нет тренерской школы. Ее нужно создавать»

24 августа 2021, 08:59
23

Президент РФС Александр Дюков высказался об уровне тренеров в российском футболе.

– Насколько российская тренерская школа жива и востребована? Часто говорят, что у нас игроки не уезжают, но, за исключением Черчесова и Слуцкого, тренеры у нас в сильных чемпионатах за границей тоже не работают.

– Может быть, я ошибаюсь, но я считаю, что тренерской школы у нас в настоящий момент нет. Есть наши, российские, тренеры.

Если говорить о школе как о неком институте – это может быть искусство, наука, – школа предполагает, наверное, предполагает какое-то количество последователей тех или иных идей, подходов, философии, убеждений, принципов.

Дальше уже идет процесс творческого развития ключевых идей и принципов, идет какая-то конкуренция, и в результате это взаимодополняющее развитие приводит к каким-то новым идеям. И, соответственно, есть последователи.

У нас много хороших российских тренеров, но я не вижу, чтобы наши тренеры действовали и верили в какую-то одну философию. Можно, наверное, говорить о немецкой школе тренеров, итальянской. В свое время была советская школа, и наши тренеры влияли на развитие тренерской мысли по всему миру.

Безусловно, нам нужна своя российская школа тренеров, и ее нужно создавать. Что можем делать мы? Вы знаете, что мы создали Академию Российского футбольного союза. В ее рамках разработаны десятки программ по подготовке специалистов, начиная от тренеров и заканчивая специалистами в других футбольных областях.

После создания Академии, два года назад, мы стали пересматривать и по сути разрабатывать новые образовательные программы для тренеров. Сейчас эта работа, по сути, завершена. Это программы уже с новым контентом, который отражает современные тенденции, которые происходят в футболе. С сентября начнем преподавание для наших тренеров по этим программам. Начнем с лицензий Pro и A, потом добавим другие.

Чтобы не терять время, в прошлом году для тренеров с лицензиями Pro и A мы проводили систему семинаров, классов для обмена мнениями с привлечением ведущих европейских специалистов. Тогда провели это онлайн из-за пандемии, но процесс продолжаем.

Дюков: «В 2008-м легионеры играли больше, а сборная выступала лучше. Бонус за паспорт – неправильно»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Россия Дюков Александр
Комментарии (23)
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Garrincha58
1629786455
тут хоть учи не учи тренер он либо рождён им стать либо медведь на ухо наступил тоже самое и с игроками нет пока у нас талантов или плохо ищем как говорится не там и не так надо мальчишек с детства тренировать бесплатно потому что только обеспеченные родители могут позволить себе отрывать от своего бюджета 10-15 тыс р в месяц а некоторые слои населения получают 30-40 тыс р и как им жить на эти бабки а сын допустим любит футбол и в сто раз талантливее скажем сына Аршавина или Тихонова мы это наблюдаем сейчас в СКА-Хабаровск явно не своим делом занимается так сказать не в папу и таких примеров массы гос-во должно полностью обеспечить детский футбол и только тогда мы сможем найти тех 11 будущих ЧМ может когда нибудь
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insider_retro
1629786520
Школа, тем более научная и профессиональная, - это надолго, возможно на десятилетия... У нас так долго не принято ждать результат и уж, тем более, вкладываться в длинную... Нынче возможно замутят какое-нибудь футбольное Сколково с ожиданием результата через год, ввалят туда немерено денег, погреют руки и набьют карманы... Вот это по-нашему... А то, что не получилось - так никто и не обещал успех..:)) Главное - лозунги, приправленные национальной идеей и возможными успехами детско-юношеского футбола и далёкими успехами отечественного футбола...
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JTherry
1629787754
а что такое ВШТ под руководством Лексакова?)) Дюк совсем с катушек съехал, не признает "самого заслужённого"... хотя, если без шуток, Дюков прав, ЧЕ и ЧМ показал, что тренерских цех наш у катастрофическом упадке, даже всеми расхваливаемого Слуцкера дерут в Европе все, кому не лень, ноунеймы из Польши дали пинка под зад...
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Иван Петров 1986
1629788232
По этому вопросу нужно обратиться к нашему Кормчему - он все знает и понимает, даст поручения и школа появится, а без него никак.
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NewLife
1629788588
В совке был институт физкультуры, где готовили тренеров по разным специальностям. Я не знаю, есть ли он сейчас.
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alex1951
1629791198
Проснулся? Народ об этом ужо лет десять ,как твердит.... А Дюков опять говорильню устраивает,... Революционеры Х..............................Ы
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general.lizyukov
1629792930
Нет тренерской школы. Ну надо же. Куда ж она делась? Ведь откуда-то появлялись Лобановский, Романцев, Бышовец, Семин и пр.? Что ж за школа их готовила? Загадка. Когда ж вас, с.к, уже сажать начнут за ваши деяния? Вы хуже госчиновников на распиле бабла.
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zigbert
1629793522
Да чего уж там говорить, отстали не только в подготовке тренеров но и во всем футболе. Но тут еще есть главный момент - настоящим тренером надо родиться.
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DOCTOR PENALTY
1629793523
При нынешнем зашкаливающем уровне коррупции нет смысла чего-то создавать в нашем футболе, коррупция испепелит любую школу тренеров.
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Павелий
1629796643
А кому она нужна? Если в РПЛ Газпром всё покупает для Зенита, а в ЛЧ у Семака нет никаких задач.
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