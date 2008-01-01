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    Дюков: «В России нет тренерской школы. Ее нужно создавать»

    Президент РФС Александр Дюков высказался об уровне тренеров в российском футболе.

    – Насколько российская тренерская школа жива и востребована? Часто говорят, что у нас игроки не уезжают, но, за исключением Черчесова и Слуцкого, тренеры у нас в сильных чемпионатах за границей тоже не работают.

    – Может быть, я ошибаюсь, но я считаю, что тренерской школы у нас в настоящий момент нет. Есть наши, российские, тренеры.

    Если говорить о школе как о неком институте – это может быть искусство, наука, – школа предполагает, наверное, предполагает какое-то количество последователей тех или иных идей, подходов, философии, убеждений, принципов.

    Дальше уже идет процесс творческого развития ключевых идей и принципов, идет какая-то конкуренция, и в результате это взаимодополняющее развитие приводит к каким-то новым идеям. И, соответственно, есть последователи.

    У нас много хороших российских тренеров, но я не вижу, чтобы наши тренеры действовали и верили в какую-то одну философию. Можно, наверное, говорить о немецкой школе тренеров, итальянской. В свое время была советская школа, и наши тренеры влияли на развитие тренерской мысли по всему миру.

    Безусловно, нам нужна своя российская школа тренеров, и ее нужно создавать. Что можем делать мы? Вы знаете, что мы создали Академию Российского футбольного союза. В ее рамках разработаны десятки программ по подготовке специалистов, начиная от тренеров и заканчивая специалистами в других футбольных областях.

    После создания Академии, два года назад, мы стали пересматривать и по сути разрабатывать новые образовательные программы для тренеров. Сейчас эта работа, по сути, завершена. Это программы уже с новым контентом, который отражает современные тенденции, которые происходят в футболе. С сентября начнем преподавание для наших тренеров по этим программам. Начнем с лицензий Pro и A, потом добавим другие.

    Чтобы не терять время, в прошлом году для тренеров с лицензиями Pro и A мы проводили систему семинаров, классов для обмена мнениями с привлечением ведущих европейских специалистов. Тогда провели это онлайн из-за пандемии, но процесс продолжаем.

    Дюков: «В 2008-м легионеры играли больше, а сборная выступала лучше. Бонус за паспорт – неправильно»

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +8825

      alp 5 минут назад

      надо начинать не с про и а, а еще раньше. с детских школ. готовить этих тренеров в первую очередь, вваливать в них относительно небольших денег, стажировки там, премиальные за игроков, которые дойдут до топ команд.. то есть, обучать и давать стимул. тогда, уже лет через 5-7 появятся первые результаты...

      0
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      Рейтинг: +9687

      NewLife 20 минут назад

      В совке был институт физкультуры, где готовили тренеров по разным специальностям. Я не знаю, есть ли он сейчас.

      1
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      Рейтинг: +2595

      Иван Петров 1986 26 минут назад

      По этому вопросу нужно обратиться к нашему Кормчему - он все знает и понимает, даст поручения и школа появится, а без него никак.

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      Рейтинг: +16273

      JTherry > Иван Петров 1986 8 минут назад

      уже госдумские депутаты Свищев и Милонов высказали свое мнение по поводу лимита на легионеров... может, лучше не надо к Кормчему за советом, он вроде, в дзюдо больше спец...)

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      Рейтинг: +12704

      Skull_Boy 32 минуты назад

      О пингвин хайло открыл, а что так весь год молчал то, Миллер разрешил что-ли

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      Рейтинг: +10226

      BRO_football 33 минуты назад

      А может всё-таки стоит российских тренеров отправлять обучаться в Италию или Германию, раз у нас нет своей тренерской школы? Потому что Академия Российского Футбольного Союза совсем доверия не внушает.

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      Рейтинг: +16273

      JTherry 34 минуты назад

      а что такое ВШТ под руководством Лексакова?)) Дюк совсем с катушек съехал, не признает "самого заслужённого"... хотя, если без шуток, Дюков прав, ЧЕ и ЧМ показал, что тренерских цех наш у катастрофическом упадке, даже всеми расхваливаемого Слуцкера дерут в Европе все, кому не лень, ноунеймы из Польши дали пинка под зад...

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      Рейтинг: +67347

      insider_retro 55 минут назад

      Школа, тем более научная и профессиональная, - это надолго, возможно на десятилетия... У нас так долго не принято ждать результат и уж, тем более, вкладываться в длинную...
      Нынче возможно замутят какое-нибудь футбольное Сколково с ожиданием результата через год, ввалят туда немерено денег, погреют руки и набьют карманы... Вот это по-нашему... А то, что не получилось - так никто и не обещал успех..:)) Главное - лозунги, приправленные национальной идеей и возможными успехами детско-юношеского футбола и далёкими успехами отечественного футбола...

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      Рейтинг: +16273

      JTherry > insider_retro 12 минут назад

      в России этих "футбольных сколковых" - и не сосчитаешь, как донов Педров в Бразилии (одну из них, под Новогорском, каждый день мимо проезжаю), только отдача от них - минус единица... больше всего умиляет, когда дилетант начинает рассуждать про то, что ему неведомо ( в данном случае Дюк - о футболе)... ясно же, что все нефтяники разбираются в футболе, особенно, когда можно о нем лить воду в СМИ...

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      Рейтинг: +14019

      Garrincha58 56 минут назад

      тут хоть учи не учи тренер он либо рождён им стать либо медведь на ухо наступил тоже самое и с игроками нет пока у нас талантов или плохо ищем как говорится не там и не так надо мальчишек с детства тренировать бесплатно потому что только обеспеченные родители могут позволить себе отрывать от своего бюджета 10-15 тыс р в месяц а некоторые слои населения получают 30-40 тыс р и как им жить на эти бабки а сын допустим любит футбол и в сто раз талантливее скажем сына Аршавина или Тихонова мы это наблюдаем сейчас в СКА-Хабаровск явно не своим делом занимается так сказать не в папу и таких примеров массы гос-во должно полностью обеспечить детский футбол и только тогда мы сможем найти тех 11 будущих ЧМ может когда нибудь

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      Рейтинг: +235

      Sancho010365 > Garrincha58 38 минут назад

      У Вас храброе сердце и правильно изложены мысли. Будем надеяться на лучшее.

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