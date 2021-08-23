Захарян, Мухин и Тюкавин – в топ-100 лучших игроков до 20 лет по версии CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, представила топ-100 лучших футболистов до 20 лет.

В рейтинг попали три российских футболиста. Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян занял 35-е место, хавбек ЦСКА Максим Мухин стал 61-м, а форвард «Динамо»Динамо Константин Тюкавин – 92-м.

Лучшим игроком до 20 лет признан полузащитник «Барселоны» Педри. Вингер «МЮ» Мэйсон Гринвуд – второй, хавбек «Аякса» Райан Гравенберх замкнул топ-3.

Топ-10 рейтинга представлен ниже: