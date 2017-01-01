Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Захарян, Мухин и Тюкавин – в топ-100 лучших игроков до 20 лет по версии CIES

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, представила топ-100 лучших футболистов до 20 лет.

    В рейтинг попали три российских футболиста. Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян занял 35-е место, хавбек ЦСКА Максим Мухин стал 61-м, а форвард «Динамо»Динамо Константин Тюкавин – 92-м.

    Лучшим игроком до 20 лет признан полузащитник «Барселоны» Педри. Вингер «МЮ» Мэйсон Гринвуд – второй, хавбек «Аякса» Райан Гравенберх замкнул топ-3.

    Топ-10 рейтинга представлен ниже:

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: CIES

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:32
    Комментарии2
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88747
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67341
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru