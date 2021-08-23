«Ливерпуль» не отпустил Салаха в сборную Египта на матчи отбора ЧМ-2022

«Ливерпуль» отказался отпускать нападающего Мохамеда Салаха в сборную Египта на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Английский клуб направил соответствующее письмо в Египетскую футбольную ассоциацию.

«Ливерпуль» мотивировал свое решение тем, что после возвращения в Англию Салах будет вынужден отправиться на обязательный десятидневный карантин.

Египет сыграет в сентябре с Анголой и Габоном.

Салах проводит 5-й сезон в мерсисайдской команде.

В составе «Ливерпуля» форвард забил 126 голов и сделал 49 ассистов в 205 матчах.

Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля»