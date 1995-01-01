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    «Ливерпуль» не отпустил Салаха в сборную Египта на матчи отбора ЧМ-2022

    «Ливерпуль» отказался отпускать нападающего Мохамеда Салаха в сборную Египта на сентябрьские матчи отбора ЧМ-2022. Английский клуб направил соответствующее письмо в Египетскую футбольную ассоциацию.

    «Ливерпуль» мотивировал свое решение тем, что после возвращения в Англию Салах будет вынужден отправиться на обязательный десятидневный карантин.

    • Египет сыграет в сентябре с Анголой и Габоном.
    • Салах проводит 5-й сезон в мерсисайдской команде.
    • В составе «Ливерпуля» форвард забил 126 голов и сделал 49 ассистов в 205 матчах.

    Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля»

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    Источник: сайт Египетской футбольной ассоциации

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