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    Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля»

    «Ливерпуль» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Мохамедом Салахом.

    По информации The Athletic, подписание нового соглашения с египтянином – приоритет клуба.

    Сейчас футболист по контракту, истекающему в 2023 году, зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, а после заключения договора до 2025 года он может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля», пишет источник.

    • Салах проводит 5-й сезон в мерсисайдской команде.
    • В составе «Ливерпуля» форвард забил 126 голов и сделал 49 ассистов в 204 матчах.

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    Источник: The Athletic

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