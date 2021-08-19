Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля»

«Ливерпуль» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Мохамедом Салахом.
По информации The Athletic, подписание нового соглашения с египтянином – приоритет клуба.
Сейчас футболист по контракту, истекающему в 2023 году, зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, а после заключения договора до 2025 года он может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля», пишет источник.
- Салах проводит 5-й сезон в мерсисайдской команде.
- В составе «Ливерпуля» форвард забил 126 голов и сделал 49 ассистов в 204 матчах.
Источник: The Athletic