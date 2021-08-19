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  • Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля»

Салах может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля»

19 августа 2021, 21:53

«Ливерпуль» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Мохамедом Салахом.

По информации The Athletic, подписание нового соглашения с египтянином – приоритет клуба.

Сейчас футболист по контракту, истекающему в 2023 году, зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю, а после заключения договора до 2025 года он может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ливерпуля», пишет источник.

  • Салах проводит 5-й сезон в мерсисайдской команде.
  • В составе «Ливерпуля» форвард забил 126 голов и сделал 49 ассистов в 204 матчах.

Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед
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