Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: угадай футболиста по его жене или подруге
    Тест: угадай футболиста по его жене или подруге

    Карпин – об изменениях в сборной: «У Чистякова и Кудряшова нехватка игровой практики. Макарову нужно освоиться в «Динамо»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об изменениях в составе национальной команды перед матчами отбора ЧМ-2022.

    «В итоговый список вошли 24 полевых игрока и пять вратарей. Не попали в заявку защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.

    Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Фeдора Кудряшова в «Антальяспоре».

    К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из «Сочи» получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из «Краснодара», который был следующим кандидатом на эту позицию.

    Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведeнные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в «Динамо» во время паузы на сборные», – сказал Карпин.

    Карпин вызвал пять вратарей в сборную России. Это первый случай в истории отборов к ЧМ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:09
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50829

      portero 1 час назад

      Валера а воротчиков зачем пять, если играть один будет...
      Или чуйка что у них травмы будут???

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88747
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67341
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru