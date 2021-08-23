Карпин – об изменениях в сборной: «У Чистякова и Кудряшова нехватка игровой практики. Макарову нужно освоиться в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об изменениях в составе национальной команды перед матчами отбора ЧМ-2022.

«В итоговый список вошли 24 полевых игрока и пять вратарей. Не попали в заявку защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров.

Чистяков не сыграл в прошедшем туре, а в остальных матчах чемпионата выходил только на замену. Нехватка игровой практики и у Фeдора Кудряшова в «Антальяспоре».

К сожалению, набравший хорошую форму Сергей Терехов из «Сочи» получил травму. Вместо него мы пригласили Сергея Петрова из «Краснодара», который был следующим кандидатом на эту позицию.

Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведeнные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в «Динамо» во время паузы на сборные», – сказал Карпин.

В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Матч с Хорватией 1 сентября станет дебютным для главного тренера россиян Валерия Карпина .

. РФС назначил Карпина 23 июля.

Карпин вызвал пять вратарей в сборную России. Это первый случай в истории отборов к ЧМ