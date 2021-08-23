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Габулов: «Акинфеев – лидер, а Дзюба – балагур»

23 августа 2021, 08:35
10

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов сравнил лидерские качества Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы.

«Акинфеев – профессионал с большой буквы, и сейчас в его возрасте это еще больше проявляется. Лидер в полном смысле этого слова. Очень важная фигура для всего коллектива и клуба ЦСКА. Легенда. Очень компанейский, не конкурент, а коллега.

Дзюба – не лидер. В коллективе Дзюба не лидер. Балагур. Да, он создает настроение, пошутит в нужный момент, может что-то исполнить. Но в плане лидерских качеств он не соответствует этому. А Акинфеев – да», – сказал Габулов.

  • Акинфеев был капитаном сборной на ЧМ-2018, когда россияне дошли до 1/4 финала.
  • Дзюба получил капитанскую повязку осенью 2018 года после ухода голкипера ЦСКА из национальной команды.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Акинфеев Игорь Габулов Владимир Дзюба Артем
Комментарии (10)
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Muboraksho
1629697406
Это точное определение. Дзюбу с удовольствием возьмут в какой не будь цирк на цветном бульваре. Акинфеева в любую сборную.
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dabo26
1629700022
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Fusballer
1629701399
Как ни крути, а Дзюба - лучший игрок в истории.
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Добрый Бобер
1629702004
А при Черчесове молчал...
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Plyash
1629704045
Всё верно,но слово балагур для Дзюбы я всё же сменил на слово клоун. Клоун,который своим чувством "юмора" скорее ранит и обижает,чем заставляет улыбаться. Даже мальчишки Дзюбло дураком прозвали,а детей не обманешь...
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NewLife
1629706748
Согласен с определениями Габулова, но не понятно, с чего это он начал их раздавать.
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Hektor 84
1629728960
Шлюба пиз дабол!!!
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