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    Габулов: «Акинфеев – лидер, а Дзюба – балагур»

    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов сравнил лидерские качества Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы.

    «Акинфеев – профессионал с большой буквы, и сейчас в его возрасте это еще больше проявляется. Лидер в полном смысле этого слова. Очень важная фигура для всего коллектива и клуба ЦСКА. Легенда. Очень компанейский, не конкурент, а коллега.

    Дзюба – не лидер. В коллективе Дзюба не лидер. Балагур. Да, он создает настроение, пошутит в нужный момент, может что-то исполнить. Но в плане лидерских качеств он не соответствует этому. А Акинфеев – да», – сказал Габулов.

    • Акинфеев был капитаном сборной на ЧМ-2018, когда россияне дошли до 1/4 финала.
    • Дзюба получил капитанскую повязку осенью 2018 года после ухода голкипера ЦСКА из национальной команды.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: -89

      Землякруглая 5 минут назад

      Акинфеев - лидер, а дзюпа - пи.д.ер. Вот так точнее.

      0
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      Рейтинг: +7308

      playsh 27 минут назад

      Всё верно,но слово балагур для Дзюбы я всё же сменил на слово клоун.
      Клоун,который своим чувством "юмора" скорее ранит и обижает,чем заставляет улыбаться.
      Даже мальчишки Дзюбло дураком прозвали,а детей не обманешь...

      0
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      Рейтинг: +5392

      Добрый Бобер 1 час назад

      А при Черчесове молчал...

      0
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      Рейтинг: +6608

      Fusballer 1 час назад

      Как ни крути, а Дзюба - лучший игрок в истории.

      1
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      Рейтинг: +5392

      Добрый Бобер > Fusballer 1 час назад

      Г-н, Орлов, это Вы?

      2
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      Рейтинг: +2189

      Чермындыр > Fusballer 51 минуту назад

      Дзюбе до Аршавина как до луны

      1
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      Рейтинг: +7308

      playsh > Fusballer 24 минуты назад

      Если хотите пошутить,то слово "лучший" в ковычках надо ставить,а то люди не понимают.

      0
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      Рейтинг: +12

      dabo26 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +24588

      silver29 1 час назад

      шлюба долго числился в "лидерах" благодаря стукачеству и лизоблюдству Черчесову, как игрок он никакой, а как человечишко вообще дрянь. Акинфеев согласен, настоящий лидер.

      5
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      Рейтинг: +1170

      Muboraksho 2 часа назад

      Это точное определение. Дзюбу с удовольствием возьмут в какой не будь цирк на цветном бульваре. Акинфеева в любую сборную.

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