Габулов: «Акинфеев – лидер, а Дзюба – балагур»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов сравнил лидерские качества Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы.

«Акинфеев – профессионал с большой буквы, и сейчас в его возрасте это еще больше проявляется. Лидер в полном смысле этого слова. Очень важная фигура для всего коллектива и клуба ЦСКА. Легенда. Очень компанейский, не конкурент, а коллега.

Дзюба – не лидер. В коллективе Дзюба не лидер. Балагур. Да, он создает настроение, пошутит в нужный момент, может что-то исполнить. Но в плане лидерских качеств он не соответствует этому. А Акинфеев – да», – сказал Габулов.