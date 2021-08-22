Семин – о 2:1 с «Нижним Новгородом»: «Нам сложно психологически, но жизнь налаживается!»

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

«Очень сложный матч. Всe-таки у нас мало очков, игрокам сложно психологически. Им хочется изменить ситуацию, но не всегда это получается.

Мы сделали ошибку в самом начале, но ребята молодцы, игра не развалилась. Взяли инициативу в свои руки, мяч под контроль. Поэтому и отыгрались. В целом, игра равная. Моментов в матче было немного, но мы свои использовали.

Жизнь налаживается!» – сказал Семин в интервью клубной пресс-службе.