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    Семин – о 2:1 с «Нижним Новгородом»: «Нам сложно психологически, но жизнь налаживается!»

    Главный тренер «Ростова» Юрий Семин прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:1) в матче 5-го тура РПЛ.

    «Очень сложный матч. Всe-таки у нас мало очков, игрокам сложно психологически. Им хочется изменить ситуацию, но не всегда это получается.

    Мы сделали ошибку в самом начале, но ребята молодцы, игра не развалилась. Взяли инициативу в свои руки, мяч под контроль. Поэтому и отыгрались. В целом, игра равная. Моментов в матче было немного, но мы свои использовали.

    Жизнь налаживается!» – сказал Семин в интервью клубной пресс-службе.

    • Клуб из Ростова-на-Дону одержал дебютную победу в этом сезоне РПЛ.
    • Эта победа стала первой для Юрия Семина на посту главного тренера «Ростова».

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    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 22:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2599

      ySS 15 минут назад

      Сдается мне, что болелы не так оптимистичны...

      0
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      Рейтинг: +9543

      житель СПб 1 час назад

      Жизнь налаживается, Юрий Павлович! Мы рады за Вас и за Ростов!

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