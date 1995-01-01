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    Кейн впервые с декабря 2018 года начнет матч АПЛ в запасе

    Стали известны стартовые составы команд на матч второго тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом». Гарри Кейн впервые с декабря 2018 года остался в запасе на встречу чемпионата.

    «Вулверхэмптон»: Са, Семеду, Килман, Коуди, Сес, Марсал, Моуриньо, Невеш, Тринкан, Хименес, Траоре.

    Запасные: Радди, Хувер, Айт Нури, Силва, Гиббз-Уайт, Дендонкер, Кандл, Маркес, Кэмпбелл.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Танганга, Санчес, Дайер, Регилон, Хeйбьерг, Скипп, Алли, Лукас, Бергвейн, Сон.

    Запасные: Голлини, Доэрти, Дэвис, Сесеньон, Уинкс, Ло Чельсо, Хиль, Кейн, Скарлетт.

    Матч начнется в 16:00 по Москве.

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    Источник: Squawka News

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