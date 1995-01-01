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    Полузащитник Бека-Бека прибыл в Москву для завершения трансфера в «Локомотив»

    Как и ожидалось, центральный полузащитник «Кана» (Лига 2) Алексис Бека-Бека прилетел в Москву. Вскоре будут подписаны документы о трансфере в «Локомотив».

    Будет пятилетний контракт с зарплатой 800 тысяч евро в год. «Локомотив» заплатит за игрока 7 миллионов евро с учетом различных бонусов.

    • Игрок стоит 800 тысяч евро (Transfermarkt).
    • Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.
    • Уговаривать Бека-Бека перейти в «Локомотив» уговаривал глава спортивного департамента Ральф Рангник, летавший во Францию.

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    Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32113

      zra78 1 час назад

      Что ты за фрукт увидим,ну а пока:Добро пожаловать!

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