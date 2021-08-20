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  • Полузащитник Бека-Бека прибыл в Москву для завершения трансфера в «Локомотив»

Полузащитник Бека-Бека прибыл в Москву для завершения трансфера в «Локомотив»

20 августа 2021, 19:23
6

Как и ожидалось, центральный полузащитник «Кана» (Лига 2) Алексис Бека-Бека прилетел в Москву. Вскоре будут подписаны документы о трансфере в «Локомотив».

Будет пятилетний контракт с зарплатой 800 тысяч евро в год. «Локомотив» заплатит за игрока 7 миллионов евро с учетом различных бонусов.

  • Игрок стоит 800 тысяч евро (Transfermarkt).
  • Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.
  • Уговаривать Бека-Бека перейти в «Локомотив» уговаривал глава спортивного департамента Ральф Рангник, летавший во Францию.

Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив Бека-Бека Алексис
Комментарии (6)
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zra78
1629476872
Что ты за фрукт увидим,ну а пока:Добро пожаловать!
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O-kolesov
1629484699
А зачем два раза повторять? Мы что блондинки?
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хряк СМ
1629485533
Стоит 800 000,а покупают за 7 000 000, гешефт шикарный.
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ySS
1629490676
Вот и посмотрим на будущее железных дорог
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DOCTOR PENALTY
1629491786
Лучше бы не продавали Крыхо-Крыху.
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KalterJax
1629496351
Помоему уже как-то покупали Хенти за 5 лямов рыночная стоимость которого была 300шт всего! видимо людей ничего не учат или так задумано! Реально если, то цена полтора ляма за футболиста! остальное по откатам и распилам!
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