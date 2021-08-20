Полузащитник Бека-Бека прибыл в Москву для завершения трансфера в «Локомотив»

Как и ожидалось, центральный полузащитник «Кана» (Лига 2) Алексис Бека-Бека прилетел в Москву. Вскоре будут подписаны документы о трансфере в «Локомотив».

Будет пятилетний контракт с зарплатой 800 тысяч евро в год. «Локомотив» заплатит за игрока 7 миллионов евро с учетом различных бонусов.