Полузащитник Бека-Бека прибыл в Москву для завершения трансфера в «Локомотив»

Как и ожидалось, центральный полузащитник «Кана» (Лига 2) Алексис Бека-Бека прилетел в Москву. Вскоре будут подписаны документы о трансфере в «Локомотив».
Будет пятилетний контракт с зарплатой 800 тысяч евро в год. «Локомотив» заплатит за игрока 7 миллионов евро с учетом различных бонусов.
- Игрок стоит 800 тысяч евро (Transfermarkt).
- Он провел 3 матча на минувшей Олимпиаде.
- Уговаривать Бека-Бека перейти в «Локомотив» уговаривал глава спортивного департамента Ральф Рангник, летавший во Францию.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо