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    «Локомотив» подтвердил травму Зе Луиша. Он может пропустить два месяца

    Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что нападающий команды Зе Луиш действительно травмировался на тренировке.

    «Зе Луиш получил повреждение на сегодняшней тренировке команды. В ближайшее время легионер пройдет медицинское обследование для уточнения характера повреждения», – говорится в комментарии московского клуба.

    По информации Metaratings, у форварда выявлен надрыв задней поверхности бедра. Он может пропустить от шести до восьми недель.

    • Зе Луиш в новом сезоне провел 3 матча, результативными действиями не отличался.
    • «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ по итогам 4 туров.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12538

      paracetamol 32 минуты назад

      Он за травмами и ехал, отдохнуть от европейской напряженки. Как Какорин.

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