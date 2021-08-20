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  • «Локомотив» подтвердил травму Зе Луиша. Он может пропустить два месяца

«Локомотив» подтвердил травму Зе Луиша. Он может пропустить два месяца

20 августа 2021, 17:19
6

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что нападающий команды Зе Луиш действительно травмировался на тренировке.

«Зе Луиш получил повреждение на сегодняшней тренировке команды. В ближайшее время легионер пройдет медицинское обследование для уточнения характера повреждения», – говорится в комментарии московского клуба.

По информации Metaratings, у форварда выявлен надрыв задней поверхности бедра. Он может пропустить от шести до восьми недель.

  • Зе Луиш в новом сезоне провел 3 матча, результативными действиями не отличался.
  • «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ по итогам 4 туров.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Зе Луиш
Комментарии (6)
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paracetamol
1629471203
Он за травмами и ехал, отдохнуть от европейской напряженки. Как Какорин.
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zigbert
1629474354
Так же как и в Спартаке у него постоянные травмы. Игрок классный а на втором этаже ему нет равных. Здоровья Зе.
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Антибиотик
1629475598
Изначально было понятно, что играть он не будет.
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Garrincha58
1629477601
Локомотив частенько напоминает мне Зенит постоянно что те что эти подпишут непонятно кого потом лечат их
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dimkapopov
1629480181
Гоpячиe сучки xoтят жapкoго тpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя]]]] ----- http://bit.do/divaxa
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Томик
1629487733
Не надо нас успокаивать. Там у него не закрытый перелом...тьфу, не задняя поверхность бедра. Это страшный рецидив травмы мышц живота.
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