«Локомотив» подтвердил травму Зе Луиша. Он может пропустить два месяца

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что нападающий команды Зе Луиш действительно травмировался на тренировке.

«Зе Луиш получил повреждение на сегодняшней тренировке команды. В ближайшее время легионер пройдет медицинское обследование для уточнения характера повреждения», – говорится в комментарии московского клуба.

По информации Metaratings, у форварда выявлен надрыв задней поверхности бедра. Он может пропустить от шести до восьми недель.