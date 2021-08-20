«Локомотив» подтвердил травму Зе Луиша. Он может пропустить два месяца

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что нападающий команды Зе Луиш действительно травмировался на тренировке.
«Зе Луиш получил повреждение на сегодняшней тренировке команды. В ближайшее время легионер пройдет медицинское обследование для уточнения характера повреждения», – говорится в комментарии московского клуба.
По информации Metaratings, у форварда выявлен надрыв задней поверхности бедра. Он может пропустить от шести до восьми недель.
- Зе Луиш в новом сезоне провел 3 матча, результативными действиями не отличался.
- «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ по итогам 4 туров.
Источник: Sport24