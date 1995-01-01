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    Зе Луиш может пропустить два месяца из-за травмы

    Нападающий «Локомотива» Зе Луиш выбыл из строя, утверждает Metaratings.

    По информации источника, футболист получил травму на сегодняшней тренировке. У него выявлен надрыв задней поверхности бедра.

    Сроки восстановления форварда могут составить от шести до восьми недель.

    • Зе Луиш в новом сезоне провел 3 матча, результативными действиями не отличался.
    • «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ по итогам 4 туров.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +931

      Loko_Roma 5 минут назад

      Столько надежд было, видимо каррера сумел сделать команду чемпионов из средних игроков, ведь после спама все затерялись

      0
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      Рейтинг: +37

      Arturashvilli 14 минут назад

      Похоже с ним скоро расстанутся и возьмут молодого

      0
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