Зе Луиш может пропустить два месяца из-за травмы

Столько надежд было, видимо каррера сумел сделать команду чемпионов из средних игроков, ведь после спама все затерялись
Нападающий «Локомотива» Зе Луиш выбыл из строя, утверждает Metaratings.
По информации источника, футболист получил травму на сегодняшней тренировке. У него выявлен надрыв задней поверхности бедра.
Сроки восстановления форварда могут составить от шести до восьми недель.
- Зе Луиш в новом сезоне провел 3 матча, результативными действиями не отличался.
- «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ по итогам 4 туров.