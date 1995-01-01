Зе Луиш может пропустить два месяца из-за травмы

Нападающий «Локомотива» Зе Луиш выбыл из строя, утверждает Metaratings.

По информации источника, футболист получил травму на сегодняшней тренировке. У него выявлен надрыв задней поверхности бедра.

Сроки восстановления форварда могут составить от шести до восьми недель.