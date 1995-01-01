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    Бауэр: «Я бы не отказался от перехода в «Спартак»

    Бывший защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак».

    – Российские СМИ недавно упомянули московский «Спартак» в качестве заинтересованной стороны.

    Я тоже это слышал. Я также знаю, что в прошлом я время от времени становился темой для обсуждения.

    «Спартак» – большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определенно вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с моими советниками.

    • Бауэр – свободный агент.
    • Правый защитник провел 2 сезона в «Арсенале», покинув тульскую команду этим летом.
    • В его активе 41 матч, 3 забитых гола и 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии11
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      Рейтинг: +12538

      paracetamol 28 минут назад

      Бауэр: Я бы не отказался от перехода в «Спартак». Отдохнуть хочется от тренировок и зарплата хорошая!

      0
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      Рейтинг: -92

      Землякруглая 1 час назад

      Сивые, пенсионного возраста мерины сразу активизировались на ветке...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20211

      vladimir-7 1 час назад

      Популярность спартака Восточная Европа, это территория от границ с Украиной, Белоруссией и до Урала.

      1
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      Рейтинг: +13140

      Persona_non_Grata > vladimir-7 1 час назад

      В детстве , героем многих анекдотов был Вовочка , теперь я знаю , кто его прототип )))

      0
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      Рейтинг: +20211

      vladimir-7 > Persona_non_Grata 1 час назад

      Лучше молчи и никому не сообщай, все и так догадались.

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      Рейтинг: +6093

      nik55 > vladimir-7 42 минуты назад

      коней даже там не знают

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      Рейтинг: +20211

      vladimir-7 > nik55 40 минут назад

      Вот и отлично, наши туда и не метят, только Запад.

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      Рейтинг: +16460

      derrik2000 1 час назад

      Одного Хендрикса, по-моему, уже хватит.

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      Рейтинг: +9590

      NewLife 2 часа назад

      И для Спартака это было бы хорошо.

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      Рейтинг: +8618

      Cleaner 2 часа назад

      «Спартак» – большой клуб с огромной популярностью. Особенно теперь в Португалии...)))

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      Рейтинг: +20211

      vladimir-7 > Cleaner 16 минут назад

      Это заслуга Руя и немного Федуна

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