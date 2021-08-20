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Бауэр: «Я бы не отказался от перехода в «Спартак»

20 августа 2021, 15:26
13

Бывший защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак».

– Российские СМИ недавно упомянули московский «Спартак» в качестве заинтересованной стороны.

Я тоже это слышал. Я также знаю, что в прошлом я время от времени становился темой для обсуждения.

«Спартак» – большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определенно вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с моими советниками.

  • Бауэр – свободный агент.
  • Правый защитник провел 2 сезона в «Арсенале», покинув тульскую команду этим летом.
  • В его активе 41 матч, 3 забитых гола и 2 ассиста.
  • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Спартак Бауэр Роберт
Комментарии (13)
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NewLife
1629465605
И для Спартака это было бы хорошо.
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derrik2000
1629465977
Одного Хендрикса, по-моему, уже хватит.
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vladimir-7
1629466687
Популярность спартака Восточная Европа, это территория от границ с Украиной, Белоруссией и до Урала.
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paracetamol
1629471368
Бауэр: Я бы не отказался от перехода в «Спартак». Отдохнуть хочется от тренировок и зарплата хорошая!
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фанат джигурды
1629488357
Я бы от контракта в Спартаке не отказался! А там, вдруг, и Максименко бы вытеснил с Селиховым. А если не пойдет- лавка, так лавка.
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