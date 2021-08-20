Бауэр: «Я бы не отказался от перехода в «Спартак»

Бывший защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак».
– Российские СМИ недавно упомянули московский «Спартак» в качестве заинтересованной стороны.
– Я тоже это слышал. Я также знаю, что в прошлом я время от времени становился темой для обсуждения.
«Спартак» – большой клуб с огромной популярностью, особенно в Восточной Европе. Это определенно вариант, я бы не отказался от него, и я в тесном контакте с моими советниками.
- Бауэр – свободный агент.
- Правый защитник провел 2 сезона в «Арсенале», покинув тульскую команду этим летом.
- В его активе 41 матч, 3 забитых гола и 2 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
Источник: Transfermarkt