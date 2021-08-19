Месси и Роналду второй раз подряд не вошли в топ-3 лучших игроков сезона по версии УЕФА

УЕФА опубликовал собственный рейтинг лучших футболистов сезона-2020/21.
Как сообщалось ранее, в топ-3 попали Жоржиньо, Н’Голо Канте (оба – «Челси») и Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).
В тройку лучших второй раз подряд не вошли нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Аргентинец в итоговом голосовании набрал 148 очков и занял четвертое место, а португалец с 16 баллами стал девятым.
- 4. Лионель Месси – 148;
- 5. Роберт Левандовски -140;
- 6. Джанлуиджи Доннарумма – 49;
- 7. Килиан Мбаппе – 31;
- 8. Рахим Стерлинг – 18;
- 9. Криштиану Роналду – 16;
- 10. Эрлинг Холанд – 15.
Источник: Официальный сайт УЕФА