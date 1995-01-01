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    Месси и Роналду второй раз подряд не вошли в топ-3 лучших игроков сезона по версии УЕФА

    УЕФА опубликовал собственный рейтинг лучших футболистов сезона-2020/21.

    Как сообщалось ранее, в топ-3 попали Жоржиньо, Н’Голо Канте (оба – «Челси») и Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).

    В тройку лучших второй раз подряд не вошли нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    Аргентинец в итоговом голосовании набрал 148 очков и занял четвертое место, а португалец с 16 баллами стал девятым.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 19:49
    Комментарии2
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      Рейтинг: +61

      LiveChelsea 1 минуту назад

      Канте заслужил

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      Рейтинг: +744

      Alex Y 15 минут назад

      Ну и хорошо, засиделись в первой тройке, дорогу молодым)

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