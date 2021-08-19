Месси и Роналду второй раз подряд не вошли в топ-3 лучших игроков сезона по версии УЕФА

УЕФА опубликовал собственный рейтинг лучших футболистов сезона-2020/21.

Как сообщалось ранее, в топ-3 попали Жоржиньо, Н’Голо Канте (оба – «Челси») и Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).

В тройку лучших второй раз подряд не вошли нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Аргентинец в итоговом голосовании набрал 148 очков и занял четвертое место, а португалец с 16 баллами стал девятым.