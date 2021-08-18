Главные новости дня. Структура «Газпрома» станет спонсором «Уфы», Локателли перешел в «Ювентус»

Локателли перешел из «Сассуоло» в «Ювентус».

Иван Игнатьев может перейти из «Рубина» в «Урал». Игроку придется пойти на снижение зарплаты.

Александр Петраков возглавил сборную Украины.

Гомес – о конфликте с Гасперини: «Он попытался меня ударить. У президента не нашлось яиц попросить его извиниться».

Cadena SER: в «ПСЖ» недовольны высокомерием Рамоса. Он может лишиться места в старте.

Бельгийский «Зюлте-Варегем» хочет арендовать Игнатьева у «Рубина».

Головин – лучший игрок матча с «Шахтером» по версии болельщиков «Монако».

Eurostavka: спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома». Она вложит в клуб миллиард рублей.

Сборная Хорватии отказалась переносить матч с Россией из «Лужников».

Михаил Кержаков: «Сборная? Это реально. Дюпа смог, почему я не смогу?».