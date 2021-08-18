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  • Михаил Кержаков: «Сборная? Это реально. Дюпа смог, почему я не смогу?»

Михаил Кержаков: «Сборная? Это реально. Дюпа смог, почему я не смогу?»

18 августа 2021, 21:18
22

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков хотел бы поиграть за сборную России. Он привел в пример голкипера «Рубина» Юрия Дюпина.

«Сборная? Думал об этом вопросе. Почему нет? Для этого нужно показывать хорошую игру. Это не общие слова. Как ещe попадать в сборную? Мне что, выйти и отбить мяч скорпионом? Только за счeт качественной игры ты можешь получить вызов в национальную команду. Да, возможно, мне нужно прыгнуть выше головы. Это реально. Дюпа смог, почему я не смогу?» – сказал Кержаков.

  • В 2007-2008 годах Кержаков вызывался в молодежную сборную.
  • 34-летний вратарь – воспитанник «Зенита».
  • Он трижды брал РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Рубин Россия Кержаков Михаил Дюпин Юрий
Комментарии (22)
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Alex Y
1629311115
Завидует)
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S.K.V.
1629313306
Ты дыра. Хрен тебе а не сборная.Скоро и в Зените на лавку сядешь.
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Из Твери Леха
1629313313
с нулевого угла пропустил от смолова. какая там сборная....
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Вомбат
1629313443
До Дюпы Кержу, как до Луны пешком.
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житель СПб
1629314277
Михаил, только не надо принимать возбуждающие средства, курить что-то - это не твое. Твое - оттачивать прием ударов с острого угла.
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GammiD
1629314530
Потому что кипер ты мягко говоря средний!
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acor94
1629316322
После гола Смолова с метвого угла, нам такого и близко в сборную не надо. По хорошему, Зениту нужен хороший вратарь, а Мишу только на кубки со вторым дивизионом.
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inzek
1629326906
Дюпа смог, но ему деньги не помогают
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paracetamol
1629349101
Миша, ты пенальти не берешь, а наши костоломы-защитнички их кучу привезут. Так что сиди и не рыпайся!
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serglider
1629353869
34 года... хотел бы поиграть в сборной? А смысл его туда брать? Как не крути, годы увы сильнее, как ни верти время свое возьмет... Еврокубки показали, что Кержаков заурядный, к тому же возрастной, вратарь, даже при прочих равных Дюпин предпочтительнее в сборной чем Кержаков... Так что хочешь Миша в сборную - будь любезен, в ЛЧ отыграй все матчи на ноль или слабо?
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