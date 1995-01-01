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    Михаил Кержаков: «Сборная? Это реально. Дюпа смог, почему я не смогу?»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков хотел бы поиграть за сборную России. Он привел в пример голкипера «Рубина» Юрия Дюпина.

    «Сборная? Думал об этом вопросе. Почему нет? Для этого нужно показывать хорошую игру. Это не общие слова. Как ещe попадать в сборную? Мне что, выйти и отбить мяч скорпионом? Только за счeт качественной игры ты можешь получить вызов в национальную команду. Да, возможно, мне нужно прыгнуть выше головы. Это реально. Дюпа смог, почему я не смогу?» – сказал Кержаков.

    • В 2007-2008 годах Кержаков вызывался в молодежную сборную.
    • 34-летний вратарь – воспитанник «Зенита».
    • Он трижды брал РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1844

      acor94 10 минут назад

      После гола Смолова с метвого угла, нам такого и близко в сборную не надо. По хорошему, Зениту нужен хороший вратарь, а Мишу только на кубки со вторым дивизионом.

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      Рейтинг: +6503

      Fusballer 11 минут назад

      Дюпа смог, а вот Дзюпа не смог(((

      0
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      Рейтинг: +866

      Сергей Каспийский 27 минут назад

      Явный минус: не может выбивать мяч за середину поля, даже не добивает

      1
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      Рейтинг: +50631

      portero > Сергей Каспийский 11 минут назад

      Там много слабых мест у Кержа...

      2
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      Рейтинг: +2541

      ySS 30 минут назад

      Не реально.

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      Рейтинг: +587

      GammiD 40 минут назад

      Потому что кипер ты мягко говоря средний!

      0
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      Рейтинг: +9350

      житель СПб 44 минуты назад

      Михаил, только не надо принимать возбуждающие средства, курить что-то - это не твое. Твое - оттачивать прием ударов с острого угла.

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      Рейтинг: +50631

      portero > житель СПб 11 минут назад

      Да уж... хоть и не засчитали но такое пропустить, надо умудрится...
      Да и не первый гол Мтша пускает в ближний, слабый воротчик, непонятно почему Зенит забил на эту позицию, да и центр обороны Ярик и Ловрен очень медленные. Беда будет в ЛЧ с такими игроками.

      1
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      Рейтинг: +9320

      Вомбат 58 минут назад

      До Дюпы Кержу, как до Луны пешком.

      2
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      Рейтинг: +4639

      Из Твери Леха 1 час назад

      с нулевого угла пропустил от смолова. какая там сборная....

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      Рейтинг: +920

      S.K.V. 1 час назад

      Ты дыра. Хрен тебе а не сборная.Скоро и в Зените на лавку сядешь.

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      Рейтинг: +2499

      Derzkiy1 1 час назад

      От него Дюпы толку больше

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