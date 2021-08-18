Михаил Кержаков: «Сборная? Это реально. Дюпа смог, почему я не смогу?»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков хотел бы поиграть за сборную России. Он привел в пример голкипера «Рубина» Юрия Дюпина.

«Сборная? Думал об этом вопросе. Почему нет? Для этого нужно показывать хорошую игру. Это не общие слова. Как ещe попадать в сборную? Мне что, выйти и отбить мяч скорпионом? Только за счeт качественной игры ты можешь получить вызов в национальную команду. Да, возможно, мне нужно прыгнуть выше головы. Это реально. Дюпа смог, почему я не смогу?» – сказал Кержаков.