Михаил Кержаков: «Сборная? Это реально. Дюпа смог, почему я не смогу?»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков хотел бы поиграть за сборную России. Он привел в пример голкипера «Рубина» Юрия Дюпина.
«Сборная? Думал об этом вопросе. Почему нет? Для этого нужно показывать хорошую игру. Это не общие слова. Как ещe попадать в сборную? Мне что, выйти и отбить мяч скорпионом? Только за счeт качественной игры ты можешь получить вызов в национальную команду. Да, возможно, мне нужно прыгнуть выше головы. Это реально. Дюпа смог, почему я не смогу?» – сказал Кержаков.
- В 2007-2008 годах Кержаков вызывался в молодежную сборную.
- 34-летний вратарь – воспитанник «Зенита».
- Он трижды брал РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»