Кейн вернулся к тренировкам с «Тоттенхэмом»

Форвард Гарри Кейн впервые после отпуска принял участие в тренировке «Тоттенхэма».

По информации Sky Sports, 28-летний футболист только сейчас вернулся к занятиям с командой, поскольку находился на карантине после поездки на Багамские острова.

Из-за этого нападающий пропустил матч первого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0).