Кейн вернулся к тренировкам с «Тоттенхэмом»

Форвард Гарри Кейн впервые после отпуска принял участие в тренировке «Тоттенхэма».
По информации Sky Sports, 28-летний футболист только сейчас вернулся к занятиям с командой, поскольку находился на карантине после поездки на Багамские острова.
Из-за этого нападающий пропустил матч первого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0).
- В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 играх.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.
- «Манчестер Сити» готов заплатить 150 миллионов евро за английского бомбардира.
Источник: Sky Sports