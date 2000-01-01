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    Кейн вернулся к тренировкам с «Тоттенхэмом»

    Форвард Гарри Кейн впервые после отпуска принял участие в тренировке «Тоттенхэма».

    По информации Sky Sports, 28-летний футболист только сейчас вернулся к занятиям с командой, поскольку находился на карантине после поездки на Багамские острова.

    Из-за этого нападающий пропустил матч первого тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:0).

    • В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 играх.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.
    • «Манчестер Сити» готов заплатить 150 миллионов евро за английского бомбардира.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 15:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: -634

      СуперПАВ9 46 минут назад

      Зря надо быстрее продавать этого не матевированного травматика пока столько денег за него предлогают

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