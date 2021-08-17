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  • Карпин: «Если сборники не выигрывают конкуренцию в РПЛ, значит будут играть в Чехии, Хорватии или еще где-то»

Карпин: «Если сборники не выигрывают конкуренцию в РПЛ, значит будут играть в Чехии, Хорватии или еще где-то»

17 августа 2021, 11:57
18

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему лимита на легионеров.

— Лимит на легионеров. Как нему относитесь?

— Мое отношение к лимиту вы знаете давно, с 2008-го года оно не изменилось.

— Но так сборники могут потерять игровое время.

— Если не выигрывают конкуренцию здесь, значит будут играть в Чехии, Хорватии или еще где-то. Либо пусть добиваются практики здесь.

Карпин: «Проблемы российского футбола слишком глубоки, чтобы решить их даже за один год»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (18)
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житель СПб
1629190907
Курс на то, что каждый сам доказывает свою состоятельность.
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Боцман59rus
1629195412
' петросянит Валера, видимо еврокубки вообще не смотрит.
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NewLife
1629196074
Валэра в своем стиле, витиеватый ответ с подтекстом идите нах.
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BarStep
1629197117
Это называется просто здоровая конкуренция.. И он прав.. Ни кто, ни кому, ни чего не обязан, тренируйтесь 24 часа в сутки и доказывайте свою состоятельность..
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vladimir-7
1629197717
Молодец Карпуша, ушел от прямого ответа и это в его стиле. Обычно евреи отвечают вопросом на вопрос. Может быть и Карп...
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Алехсбургер.
1629201785
Всех в Армавир.) И оттуда по одному выцеплять.
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FanatSerj
1629205070
Про конкуренцию Карпин полностью прав, а вот будет ли после отмены лимита хоть какая то мотивация клубов вкладывать в свою молодежь, начнут же сразу загорелых со всех "пальм" собирать в состав, последнее проще и быстрее. Опять надо какой-то рабочий "костыль" придумывать, чтобы не так "тут сделать хорошо, а тут все сломать".
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Дедуктор
1629207451
Карп - авторитетный поц. В натуре. У него и ростовские в бригаде, и менты. И из диаспор есть фраера. Но в данном конкретном интервью Карп рамсы попутал. Пересмотрел бы, хучь, матч Рубина с Ракувом. Ноунейм из Польши показал такую скоростную и техничную игру, что даже в таком ноунейме карпинские "кривоногие" нах... не нужны. Разве что, Хвичу взяли бы. Для забавы. Так и то дело, Хвича не из бригады Карпа. Так что, правильно кто то тут сказал. После отмены лимита место карповских "кривоногих" будет у ... в ФНЛ, не выше. В чехиях-хорватиях им "не климат".
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paracetamol
1629269607
А кому они нужны там, бездельники?
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Spirit_78
1629272474
Сомневаюсь, что агентская мафия позволит отменить лимит.
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