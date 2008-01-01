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    Карпин: «Если сборники не выигрывают конкуренцию в РПЛ, значит будут играть в Чехии, Хорватии или еще где-то»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему лимита на легионеров.

    — Лимит на легионеров. Как нему относитесь?

    — Мое отношение к лимиту вы знаете давно, с 2008-го года оно не изменилось.

    — Но так сборники могут потерять игровое время.

    — Если не выигрывают конкуренцию здесь, значит будут играть в Чехии, Хорватии или еще где-то. Либо пусть добиваются практики здесь.

    Карпин: «Проблемы российского футбола слишком глубоки, чтобы решить их даже за один год»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии13
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      Рейтинг: +7381

      Alekxei Z. 26 минут назад

      Не думаю , что лимит как-то влияет на качество , но его надо отменять.
      Есть желание и средства пусть хоть все 11-ть легов на поле выходят.
      Эта страшилка для лохов.
      Найдётся место и всем доморощенным.

      1
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      Рейтинг: +20092

      vladimir-7 31 минуту назад

      Молодец Карпуша, ушел от прямого ответа и это в его стиле.
      Обычно евреи отвечают вопросом на вопрос. Может быть и Карп...

      0
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      Рейтинг: +5377

      BarStep 41 минуту назад

      Это называется просто здоровая конкуренция..
      И он прав..
      Ни кто, ни кому, ни чего не обязан, тренируйтесь 24 часа в сутки и доказывайте свою состоятельность..

      0
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      Рейтинг: +9517

      NewLife 58 минут назад

      Валэра в своем стиле, витиеватый ответ с подтекстом идите нах.

      1
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      Рейтинг: +24644

      Боцман59rus 1 час назад

      ' петросянит Валера, видимо еврокубки вообще не смотрит.

      1
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      Рейтинг: +1488

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Видимо Валере пора закодироваться. Цель его найма не выиграть стэнд ап конкурс по остротам и громким заявлениям.

      0
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      Рейтинг: +34

      заткнитемнерот 1 час назад

      Неа, они будут играть в ФНЛ. А РПЛ превратится в футбольный клуб экспатов.

      0
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      Рейтинг: +8408

      Cleaner 2 часа назад

      В Чехии и Хорватии. То есть если в нашем чемпионате не заиграют, то перейдут в более сильные ?

      4
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      Рейтинг: +20092

      vladimir-7 > Cleaner 33 минуты назад

      По его словам, получается так, а там ждут и никак не дождутся прихода наших кумиров мяча.

      0
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      Рейтинг: +13925

      Garrincha58 > Cleaner 24 минуты назад

      в этих чемпионатах у них зарплата будет в разы меньше поэтому пусть едут

      0
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      Рейтинг: +8408

      Cleaner > Garrincha58 17 минут назад

      Да пусть едут. Я пытаюсь понять, какая от этого польза будет для сборной...
      С отменой лимита ничего не изменится в нашем футболе. У нас сильные ребята отсеиваются еще годам к 10-12-ти. Остаются богатенькие. Мажоры. Они и приходят в профессиональный футбол. Отбить вложенное родителями и заработать на "красивую жизнь".

      0
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      Рейтинг: +9271

      житель СПб 2 часа назад

      Курс на то, что каждый сам доказывает свою состоятельность.

      3
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      Рейтинг: +8408

      Cleaner > житель СПб 2 часа назад

      А сейчас не так? За Дзюбу в Зените кто то еще состоятельность доказывает? Валера пургу несет...(

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