Карпин: «Если сборники не выигрывают конкуренцию в РПЛ, значит будут играть в Чехии, Хорватии или еще где-то»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему лимита на легионеров.

— Лимит на легионеров. Как нему относитесь?

— Мое отношение к лимиту вы знаете давно, с 2008-го года оно не изменилось.

— Но так сборники могут потерять игровое время.

— Если не выигрывают конкуренцию здесь, значит будут играть в Чехии, Хорватии или еще где-то. Либо пусть добиваются практики здесь.

В РПЛ действует лимит «8+17».

В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Тренер включил в расширенный состав 31 футболиста.

Карпин: «Проблемы российского футбола слишком глубоки, чтобы решить их даже за один год»