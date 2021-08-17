Карпин: «Если сборники не выигрывают конкуренцию в РПЛ, значит будут играть в Чехии, Хорватии или еще где-то»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на тему лимита на легионеров.
— Лимит на легионеров. Как нему относитесь?
— Мое отношение к лимиту вы знаете давно, с 2008-го года оно не изменилось.
— Но так сборники могут потерять игровое время.
— Если не выигрывают конкуренцию здесь, значит будут играть в Чехии, Хорватии или еще где-то. Либо пусть добиваются практики здесь.
- В РПЛ действует лимит «8+17».
- В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.
- Тренер включил в расширенный состав 31 футболиста.
Карпин: «Проблемы российского футбола слишком глубоки, чтобы решить их даже за один год»
Источник: «Матч ТВ»