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  • Карпин: «Проблемы российского футбола слишком глубоки, чтобы решить их даже за один год»

Карпин: «Проблемы российского футбола слишком глубоки, чтобы решить их даже за один год»

17 августа 2021, 09:59
14

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о реформах в российском футболе.

«Реформы, которые предлагает сейчас РФС? Считаю это абсолютно правильным. Я и «за» отмену лимита тоже, но это только верхушка айсберга.

Самое главное – нам нужны учителя. Можно построить самую современную футбольную школу, но если там не будет нормальных учителей, дети сами по себе в этой школе не вырастут.

Нам нужно начинать именно с детских тренеров. Нам нужны учителя. Нам надо создавать им условия – платить им хорошие зарплаты, чтобы они больше не думали, где еще заработать денег. Чтобы они думали только о том, как обучать детей.

С нынешними зарплатами нереально просто учить детей, не думая о дополнительном заработке на стороне. Проблемы российского футбола слишком глубоки, чтобы решить их даже за один год.

А то, что предлагает сейчас РФС, как я понимаю, – это на долгие годы. Это то, что в Европе сделали 10 лет назад и сейчас пожинают плод», – сказал Карпин.

Карпин – о выборе капитана сборной: «Решу, когда пообщаюсь со всеми, посмотрю на них в обычной жизни»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (14)
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Fusballer
1629186794
Головин капитаном должен быть.
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portero
1629188124
Валеру в министры спорта и пусть рулит...
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paracetamol
1629189692
Нам нужно начинать именно с детских тренеров. Нам нужны учителя. -------------------------------------------------- Смотря какие учителя. Большинство олухам объясняет, что будешь тренироваться, бабла много получишь, а не будешь - в ПФЛ пойдешь. То, что надо любить футбол как Месси или Рональдо, мало кто не объясняет!
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evgeniy.slam
1629190933
Посмотрел вчерашнее интервью Карпина с Губерниевым. Как же хочется что бы у него всё получилось в сборной. Он более чем разнумный тренер. Жаль что такую слабую сборную приходится принимать в свои руки
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житель СПб
1629191021
Согласен! Все от того, кто учит. А на втором месте - от того, кто управляет.
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заткнитемнерот
1629192909
Пишу то, о чем никто не осмеливается говорить из официалов. Сейчас всё от родителей идёт. Если они вкладываются в своего ребенка, в его будущее как спортсмена, то они найдут ему толкового тренера и даже будут ему доплачивать, чтобы их юный футболист был лучше подготовлен. Наш спорт стал "коммерческим" - плати, если хочешь, чтобы твой ребенок выходил на поле и его заметили. А иначе на общих основаниях гоняй в дворовый футбол. То есть у нас нет проблем ни с подготовкой, ни с тренерами, ни с полями. У нас проблема с деньгами и коррупцией.
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