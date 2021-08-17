Карпин: «Проблемы российского футбола слишком глубоки, чтобы решить их даже за один год»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о реформах в российском футболе.

«Реформы, которые предлагает сейчас РФС? Считаю это абсолютно правильным. Я и «за» отмену лимита тоже, но это только верхушка айсберга.

Самое главное – нам нужны учителя. Можно построить самую современную футбольную школу, но если там не будет нормальных учителей, дети сами по себе в этой школе не вырастут.

Нам нужно начинать именно с детских тренеров. Нам нужны учителя. Нам надо создавать им условия – платить им хорошие зарплаты, чтобы они больше не думали, где еще заработать денег. Чтобы они думали только о том, как обучать детей.

С нынешними зарплатами нереально просто учить детей, не думая о дополнительном заработке на стороне. Проблемы российского футбола слишком глубоки, чтобы решить их даже за один год.

А то, что предлагает сейчас РФС, как я понимаю, – это на долгие годы. Это то, что в Европе сделали 10 лет назад и сейчас пожинают плод», – сказал Карпин.

В сентябре сборная сыграет с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Тренер включил в расширенный состав 31 футболиста.

РФС назначил Карпина 23 июля.

Карпин – о выборе капитана сборной: «Решу, когда пообщаюсь со всеми, посмотрю на них в обычной жизни»