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    Карпин: «Проблемы российского футбола слишком глубоки, чтобы решить их даже за один год»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о реформах в российском футболе.

    «Реформы, которые предлагает сейчас РФС? Считаю это абсолютно правильным. Я и «за» отмену лимита тоже, но это только верхушка айсберга.

    Самое главное – нам нужны учителя. Можно построить самую современную футбольную школу, но если там не будет нормальных учителей, дети сами по себе в этой школе не вырастут.

    Нам нужно начинать именно с детских тренеров. Нам нужны учителя. Нам надо создавать им условия – платить им хорошие зарплаты, чтобы они больше не думали, где еще заработать денег. Чтобы они думали только о том, как обучать детей.

    С нынешними зарплатами нереально просто учить детей, не думая о дополнительном заработке на стороне. Проблемы российского футбола слишком глубоки, чтобы решить их даже за один год.

    А то, что предлагает сейчас РФС, как я понимаю, – это на долгие годы. Это то, что в Европе сделали 10 лет назад и сейчас пожинают плод», – сказал Карпин.

    Карпин – о выборе капитана сборной: «Решу, когда пообщаюсь со всеми, посмотрю на них в обычной жизни»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8395

      Cleaner 31 минуту назад

      Проблемы российского футбола в его РУКОВОДСТВЕ. Это решается за МЕСЯЦ! При наличии воли. Но вот воли что то поменять в этом РУКОВОДСТВЕ в ближайшие лет 10 не появится...(

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